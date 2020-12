Em atualização

Satisfeito com o compromisso alcançado, o ministro dos Negócios Estrangeiros considera que o acordo de comércio e de segurança entre Londres e Bruxelas é “amplamente satisfatório para a União Europeia e muito satisfatório para Portugal”. Em declarações à Rádio Observador, Augusto Santos Silva disse que o feito alcançado esta quinta-feira “significa evitar uma interrupção” e que a reação é de “satisfação”.

Toda a gente pôde ver, nestes últimos dias, o que seria se após dia 1 de janeiro não tivéssemos uma relação económica fluída e uma relação comercial fluída com o Reino Unido. A confusão que seria e os prejuízos que isso traria para todos. Ninguém sairia vencedor“, afirmou.

Mas o governante apontou ainda um segunda razão para estar satisfeito. É que, diz, “ninguém compreenderia que a União Europeia e o Reino Unido fossem incapazes de estabelecer uma acordo”. “Se nós não fossemos capazes de estabelecer uma acordo com o Reino Unido — que é tão próximo de nós, geograficamente, historicamente, do ponto de vista das intuições, dos valores e do modo de ser— com quem é que estabeleceríamos acordos?”, questionou ainda, em conversa com a Rádio Observador.

Augusto Santos Silva ressalva no entanto que “ainda há trabalho a fazer”, nomeadamente “acompanhar com cuidado a nova política de migração e mobilidade do Reino Unido” e no que diz respeito à “implementação do acordado em matéria de pescas”. O ministro adianta que o primeiro passo da presidência portuguesa vai ser exatamente “trabalhar no sentido de aprovação do parlamento europeu ser célere”. Em jeito de antevisão, o governante espera “que tudo isto se resolva durante o mês de janeiro”. Será fácil? “Não vejo dificuldades”, responde.

Marcelo felicita “histórico acordo”. Costa diz que Reino Unido continuará a ser “um parceiro importante”

O Presidente da República felicitou a Comissão Europeia e o Governo britânico pelo “histórico acordo” para as futuras relações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido.

O chefe de Estado português felicitou “todas as pessoas que contribuíram para este resultado”, nomeadamente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Também o primeiro-ministro português recorreu ao Twitter para deixar a sua mensagem. António Costa congratulou o acordo alcançado, lembrando que “o Reino Unido continuará a ser, além de nosso vizinho e aliado, um parceiro importante”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, também considerou que este acordo comercial “significa muito para Portugal” e que “é uma boa notícia” para quem vive e trabalha “em países amigos”.

No Twitter, o ministro Augusto Santos Silva saudou o acordo e dirigiu-se quer aos portugueses residentes no Reino Unido, quer aos britânicos residentes em Portugal.

O acordo é também uma boa notícia para os portugueses residentes no Reino Unido e para os britânicos residentes em Portugal. Eles sabem que vivem e trabalham em países amigos”, afirmou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros também considerou o que “significa muito para Portugal”. “[Significa] melhores condições para desenvolver a relação económica com o nosso primeiro parceiro fora da UE e a principal origem de turismo para Portugal e a continuação de uma relação muito próxima com o nosso mais antigo aliado”, finalizou.

