O Reino Unido e a União Europeia estão prestes a fechar um acordo de comércio e de segurança que deverá ser anunciado em breve pelo primeiro-ministro britânico. Segundo o jornal britânico The Guardian, Boris Johnson prepara-se para apresentar o novo acordo comercial como uma vitória de Londres, ao alegar que conseguiu levar a melhor em 28 questões-chave contra apenas 11 vitórias do lado de Bruxelas.

O The Guardian cita um draft do Governo de Boris Johnson que apresenta os argumentos com os quais o executivo de Boris Johnson pretendia convencer os deputados ‘brexiteers’. Esse documento sugere que David Frost, o negociador do lado do Reino Unido, conseguiu impor 43% das exigências contra apenas 17% das exigências de Bruxelas. Nos restantes 40% houve, segundo esse documento de trabalho, uma posição equilibrada entre o que ambas as partes queriam.

Esta interpretação do governo britânico está, no entanto, a ser colocada em causa. Sam Lowe, investigador do Centro para a Reforma Europeia, tem vindo a desmontar o documento — desde que foi originalmente divulgado pelo blogue e diz que o governo britânico está a empolar as alegadas vitórias em algumas áreas.

This is the UK’s internal “who won the negotiations scorecard”, apparently. (via @EuroGuido):https://t.co/6KItwWJkE3 — Sam Lowe (@SamuelMarcLowe) December 24, 2020

Por outro lado, o líder ex-líder do UKIP e do partido Brexit, Nigel Farage já se congratulou com a expectativa de um acordo. “A guerra acabou”, escreveu no Twitter, enquanto partilhava um vídeo de declarações suas à talkRadio. Farage e Boris estiveram lado-a-lado no referedo que votou pela saída do Reino Unido, mas as relações entre ambos estão longe de estar pacificadas. Farage diz por exemplo que Boris Johnson será visto como o “homem que terminou o trabalho”, embora destaque que não de forma “perfeita”. Um dos rostos do Brexit desconfia que a soberania nas pescas não voltará como diz Boris Johnson. Apesar disso, desaca que a “guerra acabou”.