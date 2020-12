A direção nacional do Chega, liderada por André Ventura, desejou esta quinta-feira que o novo ano “traga a Portugal a luz” que tem faltado ao Governo minoritário do PS, numa mensagem de Boas Festas aos portugueses.

Que seja um tempo de esperança no futuro e que 2021 traga a Portugal a luz que este Governo tem sido incapaz de manter acesa e que o país inteiro merece”, lê-se no texto.

Para os dirigentes do partido da extrema-direita parlamentar, 2021 devia “enterrar de vez os fantasmas do Novo Banco e do lítio, da insegurança e das pensões baixas”. “Que seja um ano de mudança para uma maioria, de esperança à direita nas autarquias e no espetro parlamentar português”, deseja-se ainda no texto do também candidato presidencial.