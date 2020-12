As pick-up são tradicionalmente os veículos mais populares nos EUA, segmento onde todos os construtores competem, mas onde a Ford é líder com a gama de modelos F, sendo a F-150 a versão mais popular. Agora que se aproxima a chegada dos primeiros modelos a bateria, com destaque para a Rivian R1T e para a Tesla Cybertruck, os construtores tradicionais como a General Motors, com a Hummer, e a Ford, com a F-150, não querem ficar para trás.

A Ford deseja manter satisfeitos os clientes que preferem as versões com motores a gasolina e a gasóleo, mas também pretende explorar a oportunidade criada pela onda dos veículos eléctricos para cativar quem pode optar por este tipo de tecnologia. Isto sem beliscar a capacidade da F-150 Electric em lidar com as situações mais difíceis no fora de estrada, como a neve e o gelo.

Curious how the #FordF150 BEV prototype stacks up in the snow?​ See for yourself. pic.twitter.com/YAN7nTL7pk — Ford Trucks (@FordTrucks) December 21, 2020

Para provar que a versão a bateria da F-150 é, no mínimo, tão eficaz em terrenos muito escorregadios quanto a F-150 “tradicional”, a Ford publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra a nova pick-up a enfrentar neve virgem, mas igualmente com gelo. Não só o modelo pareceu bastante à vontade naquelas condições, como teve ainda a possibilidade de revelar um comportamento eficaz, que até parecia ser divertido.

A F-150 Electric que se vê nas imagens ainda é assumida pelo construtor como um protótipo, mas não diferirá muito da versão que em breve chegará ao mercado. No entanto, não será tão em breve quanto a Ford ou os seus clientes gostariam, uma vez que a produção foi agora atrasada para 2022, depois de estar previsto que arrancaria em 2021.