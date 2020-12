Todos os dezembros, a família real britânica partilha um conjunto de postais de Natal para desejar boas festas. Este ano, o último a ser divulgado foi o dos duques de Sussex, sendo o primeiro postal do casal desde que estes abandonaram as suas posições enquanto membros séniores da realeza britânica no início de 2020.

No postal partilhado pela instituição de solidariedade animal Mayhew, que a duquesa de Sussex apadrinha, Meghan e Harry aparecem junto do filho Archie, de 19 meses, rodeados pelos dois cães da família na casa de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, para onde se mudaram em julho deste ano.

“Estamos entusiasmados por receber os maravilhosos votos de Natal da nossa madrinha, a duquesa de Sussex, que também fez uma doação pessoal, para ajudar cães, gatos e a nossa comunidade. Em nome de todos nós na Mayhew, obrigado e Feliz Natal”, escreveu a instituição no Twitter.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. ???? From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. ???????????? Find out more! ???? https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt

“Desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo”, lê-se no postal.

“A fotografia original da família foi tirada em sua casa no início deste mês pela mãe da duquesa”, terá dito um porta-voz da família, de acordo com o Page Six. “A pequena árvore de Natal, incluindo os enfeites caseiros e outras decorações, foram selecionados por Archie e a árvore será replantada após as festas”, acrescentou a mesma fonte.

Esta é a primeira imagem de Archie que vem a público desde que completou um ano de idade, em maio. O casal tem protegido de forma feroz a privacidade do filho e chegou mesmo a apresentar queixa às autoridades, devido a fotos partilhadas por paparazzi de um momento em que Meghan passeava com o filho num parque no Canadá.

O Príncipe de Gales e a duquesa de Cornwall, bem como o duque e a duquesa de Cambridge já tinham partilhado os seus votos de boas festas em 16 de dezembro. O postal de Charles e Camilla é uma fotografia do casal, sentado ao sol num banco de jardim em Birkhall, na sua residência escocesa. Os dois estão rodeados por abundantes folhagens e flores. A fotografia terá sido tirada durante o verão, quando o qual o casal passou algum tempo no retiro escocês.

Here is this year’s official Christmas card from The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall.

The photo was taken in the garden at Birkhall, Scotland. pic.twitter.com/rL274Dpw2E

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) December 16, 2020