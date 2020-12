Um lar da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre tem 18 casos de Covid-19, três funcionários e 15 utentes, que à exceção de uma utente com febre ligeira estão bem e sem sintomas, anunciou a instituição em comunicado.

Na nota, divulgada na quarta-feira à noite, explica-se que após duas funcionárias, que já estavam em isolamento, terem testado positivo foram testados todos os funcionários e 80 utentes do lar de S. José, em Montalegre, no distrito de Vila Real.

Após o rastreio verificaram-se três trabalhadores com teste positivo e 15 utentes, quatro homens e 11 mulheres, numa ala daquele lar.

Há uma utente que apresenta febre ligeira e todos os outros estão bem e sem sintomas”, salienta-se no comunicado, acrescentando que as respetivas famílias já foram informadas.

“Já anteriormente não havia movimento entre as várias alas do lar mas, depois destes resultados foram reforçadas as medidas para garantir o isolamento, a proteção de todos e os melhores cuidados aos utentes infetados”, adianta-se ainda.

A Santa Casa da Misericórdia de Montalegre explicou ainda no comunicado, assinado pelo provedor Fernando Rodrigues, que “perante o agravamento da situação pandémica na região a Segurança Social, num trabalho muito eficiente, tem realizado 12 testes por semana aos funcionários do lar”.

“A Misericórdia, por sua iniciativa, também já gastou mais de 7.500 euros em testes perante situações urgentes nas várias respostas sociais”, pode ler-se.

No comunicado refere-se ainda que na creche da instituição duas funcionárias que já estavam em isolamento tiveram teste positivo e que por iniciativa da Santa Casa da Misericórdia foram testadas as restantes trabalhadoras que tiveram testes negativos.

Já na Unidade de Cuidados Continuados daquela instituição, após uma funcionária, que já estava em isolamento, ter testado positivo, foram testadas mais sete trabalhadoras que tiveram testes negativos.

Segundo o boletim epidemiológico da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso de quarta-feira, registavam-se no concelho de Montalegre 90 casos ativos de covid-19, num total de 378 já confirmados, e oito em isolamento. A taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 1133,7 casos por cem mil habitantes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.343 pessoas dos 383.258 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.