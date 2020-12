O ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, entregou documentos ao atual presidente João Lourenço a denunciar a participação de José Eduardo dos Santos em alguns dos maiores negócios de corrupção da Sonangol, noticia o semanário Expresso na edição desta semana (já disponível para assinantes).

Manuel Vicente, ex-vice-Presidente de Angola e antigo presidente da Sonangol, procura assim desfazer as culpas que recaíam sobre si e sobre o general Hélder Vieira Dias (Kopelipa), sendo que, de acordo com o Expresso, as autoridades angolanas, que ainda estão a recolher a informação, já não terão grandes dúvidas de que o ex-Presidente angolano foi mesmo o cabecilha dos negócios da petrolífera.

Perante João Lourenço, Manuel Vicente terá apontado o nome de José Eduardo dos Santos como o mastermind da operação que levou à construção de três edifícios, com fundos da petrolífera angolana, que foram recentemente nacionalizados pelo Estado.