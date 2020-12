Campeonatos eram sete, hoje são 29. Taças de Portugal eram quatro, hoje são 17. Supertaças era uma, hoje são 22. Títulos europeus? Nem nos melhores sonhos (ou não tivesse chegado a primeira final apenas em 1984). Entre 1935 e 1982, e em 47 anos, o FC Porto ganhou 12 títulos; agora, com Pinto da Costa no comando, vai nos 75, sendo que 63 foram conseguidos com o decano presidente na liderança do clube, incluindo duas Taças dos Clubes Campeões Europeus/Liga dos Campeões, duas Taças UEFA/Liga Europa, duas Taças Intercontinentais e uma Supertaça Europeia. Há um antes e um depois no FC Porto com Pinto da Costa. Assim como há um antes e um depois na era Pinto da Costa com Sérgio Conceição, que chegou após quatro épocas de jejum e vai nos cinco títulos.

O treinador dos azuis e brancos igualou esta noite em Aveiro o número de títulos conseguidos como jogador no clube, com dois Campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças desde 2017/18 e numa época onde ganhou todos os títulos nacionais em disputa. Em paralelo, Conceição conseguiu ainda igualar a melhor série de vitórias consecutivas em clássicos, quatro, podendo agora em janeiro obter mais um registo histórico no comando dos dragões. Como não poderia deixar de ser, o presidente do FC Porto, que reforçou o estatuto de ter mais títulos na Supertaça do que todas as outras equipas juntas, não esqueceu o trabalho do treinador mas deixou também uma palavra para outra pessoas próxima e que faz parte do Conselho Superior do clube da Invicta.

“Este grupo mereceu porque foi posto em causa o seu valor indevidamente. Fez uma Champions League fantástica. O treinador é a alma mater desta equipa. Isto é um grupo, quem joga e quem não joga. É uma autêntica família. Dou os parabéns a todos,mas em especial ao Sérgio Conceição, que consegue manter este grupo com uma alma fantástica”, comentou Pinto da Costa, que desceu ao relvado após o jogo e falou aos jogadores ainda antes da subida ao palanque improvisado para a entrega das medalhas de vencedores e da 22.ª Supertaça do historial.

“Aqui a união existe tanto a nível diretivo como a nível de treinadores e jogadores. Este espírito de união e vontade de vencer que é o nosso lema, é isso que nos move e nos motiva sempre e cada vez mais para terminar um jogo e pensar no seguinte. Dedicatória? Dedico esta vitória a um grande portista, ao presidente [da Câmara Municipal do Porto] Rui Moreira, que tentam abanar mas que se manterá firme”, acrescentou o líder azul e branco.