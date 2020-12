Há presentes que sabem pela vida. E não falamos de nada demasiado extravagante ou excêntrico (imaginamos que ninguém ganhou o Euromilhões este mês). O luxo é, por si só, um conceito muito subjectivo e está relacionado com aquilo que cada um de nós entende como valioso ou as coisas a que mais damos importância e que nos vão proporcionar emoções positivas. É, por isso, que há pequenos luxos que vão tornar um embrulho debaixo da árvore num presente especial e valioso. Não tanto pelo seu valor mas, acima de tudo, pelo que representam para a pessoa a quem o oferecemos.

Entre perfumes de sonho (para todas as idades, homens e mulheres, porque não há luxo maior que um perfume que case com a nossa personalidade), coffrets, maquilhagem e gadgets de beleza, não tem desculpa para, este Natal, não oferecer um presente tão desejado a uma pessoa especial. Na falta de imaginação, também pode optar por um cheque-oferta Perfumes & Companhia e deixar que ela escolha aquilo que mais gosta. O maior luxo de todos será sempre o amor. Faça com que as pessoas da sua vida se sintam amadas.

Temos algumas sugestões de luxo que não vão estourar com o budget para este Natal.

Descubra MY WAY, a nova fragrância feminina de Giorgio Armani. Um convite para alargar os seus horizontes e viver experiências marcantes à volta do mundo PVP. 88.90€. (Clique aqui) 15 fotos

