O diretor do Observatório Meteorológico do Funchal admitiu esta sexta-feira que o aviso emitido para a Madeira devia ter sido vermelho e não amarelo, mas frisou que se tratam de previsões, pelo que são falíveis.

Victor Prior falava à Lusa a propósito do temporal que caiu na zona de Ponta Delgada e Boaventura, causando inundações e enxurradas, e que levou à retirada de 27 pessoas de casa por precaução.

O responsável defendeu que os avisos são emitidos “em termos de previsão e da observação” e que outra coisa “é depois de acontecido”.

Face à quantidade de precipitação registada em alguns locais, Victor Prior reconheceu que deveria ter sido vermelho.

Mas isto “depois do que efetivamente aconteceu e foi registado, porque os avisos são para avisar e não para dizer o que já aconteceu”, frisou.

O diretor do Observatório Meteorológico do Funchal disse ainda à Lusa que as condições meteorológicas na Madeira melhoraram “bastante”, uma vez que a quantidade de precipitação diminuiu “bastante” a partir das 21h30, sensivelmente.

“A quantidade de precipitação já foi muito mais baixa na última hora pelo que a situação, à partida, tem tendência a melhorar, agora já melhorou muito”, afirmou, acrescentando que zero milímetros foi a precipitação quase em todo o lado.

“Na bica da Cana foi 0,1 milímetros; no Pico do Arieiro 0,5, em São Vicente 0,7 [contra 39 às 18:00] e Porto Moniz 10,5 milímetros [contra 161]”, explicou.

As chuvas fortes no norte da ilha da Madeira provocaram inundações nos concelhos de São Vicente e de Santana, sobretudo nas freguesias da Boa Ventura, Ponta Delgada e Arco de São Jorge.

Nestas zonas, foram registados transbordos de ribeiras, enxurradas de lama e pedras, algumas derrocadas e quedas de árvores e cortes de estradas.

A previsões meteorológicas apontam para uma melhoria do estado do tempo a partir desta noite.