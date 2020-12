Boletim DGS. Norte ultrapassa os 200 mil casos desde o início da pandemia

A região Norte tem sido a mais afetada pela pandemia — é a que regista mais mortes e casos de infeção com o vírus da Covid-19 não só em termos acumulados, mas também em termos diários. Esta sexta-feira, dia de Natal, o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), que faz o ponto de situação da pandemia em Portugal, revela que a região Norte ultrapassou os 200 mil casos de infeção com o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram mais 1.697 (o que representa 40,9% do total de novos contágios), para um total de 201.417 desde o início da pandemia.

O Norte do país também foi a região do país que mais mortes diários registou. Dos 65 óbitos em termos nacionais, 29 foram nessa região (que chega assim às 3.030 mortes desde o início da pandemia).

Em Portugal, o boletim da DGS dá conta de mais 4.146 casos de infeção com o vírus da Covid-19 (no dia anterior tinham sido 4.378). Morreram 65 pessoas (uma descida face aos 70 de quinta-feira e face aos 75 de há uma semana). Desde o início da pandemia, já foram oficializados 391.782 casos positivos de infeção com o vírus que provoca a Covid-19 e 6.478 óbitos com a doença.