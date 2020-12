Mixologista: João Sá, Sála

Uísque

Ingredientes:

50 ml de Jameson Irish Whiskey (ou outro à escolha)

20 ml de mel

40 ml de sumo de limão

20 ml de sumo de laranja

40 ml de clara de ovo

pó de laranja e alecrim como guarnição

Forma de preparação: Com uma faca retirar a casca de um limão e de uma laranja; espremer 40 ml de sumo natural de limão e 20 ml de sumo natural de laranja (usar a fruta descascada no passo anterior) — ambos os sumos devem ser passados e deixados no frio (passo opcional). Considerando o pó de laranja, colocar as cascas da laranja e do limão, previamente cortadas, no forno a 70 graus, entre 60 a 90 minutos; após retirar as cascas do forno, deixar arrefecer à temperatura ambiente (as cascas apenas ficam crocantes após arrefecerem; nunca tapar durante o arrefecimento). Com as cascas já à temperatura ambiente, colocar num blender e triturar na velocidade máxima, mas não mais do que 30 segundos. Já com o pó feito, adicionar açúcar em pó até atingir o balanço pretendido.

Num shaker ou frasco com tampa, juntar os 50 ml de Jameson Irish Whiskey (ou outro uísque à escolha) juntamente com 20 ml de mel (nota: 1 colher de chá equivale 20ml). Mexer com uma colher para dissolver o mel no uísque. Juntar 40 ml de sumo natural de limão e 20 ml de sumo natural de laranja, e finalizar

com os restantes 40 ml de clara de ovo (ingrediente neutro, apenas vai conferir uma espuma no topo da bebida). Para quem não preferir esta proteína animal, pode ser utilizada, como substituição, água de grão de bico (uma opção vegan e mais sustentável).