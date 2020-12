(Em atualização)

Uma autocaravana terá explodido esta sexta-feira, dia de Natal, em Nashville, no estado do Tennessee. As autoridades acreditam que se tratou de um “ato intencional”.

A explosão ocorreu pelas 6h30 (12h30 em Portugal continental), segundo a CNN. Don Aaron, porta-voz da polícia local, disse, numa conferência de imprensa, que o departamento de explosivos estava a deslocar-se para o centro da cidade após uma ter recebido uma chamada sobre um veículo suspeito quando se deu uma explosão “significativa” que está “ligada a um veículo” — segunda a ABC, tratava-se de uma autocaravana. “Acreditamos que a explosão foi um ato intencional“, disse o responsável.

An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Três pessoas foram transportadas para o hospital, mas nenhuma está em estado grave. O incidente está agora a ser investigado, tanto pela polícia local como pelo FBI. A zona envolvente ao local da explosão foi evacuada enquanto as autoridades procedem à investigação.

O presidente da Câmara de Nashville, John Cooper, disse que, olhando para o local do incidente, parecia que “uma bomba tinha explodido”. Várias montras de lojas ficaram destruídas com o impacto da explosão.

#BREAKING: We are still working to gather more information this morning from a large explosion on 2nd & Commerce in downtown #Nashville. Take a look at this picture from viewer James Green. Stick with @WKRN as we learn more. pic.twitter.com/qRtu8Vo7aV — brooke reese (@brookereesetv) December 25, 2020

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

Uma testemunha no local, Buck McCoy, disse à CNN que a explosão aconteceu em frente à sua casa, cujas janelas ficaram destruídas. “Tudo na rua estava a arder”, relatou, acrescentando que três carros foram atingidos pelas chamas. A polícia pediu-lhe para que se afastasse o mais que pudesse do local, contou ainda à estação televisiva.