Pequeno-almoço na Sala de Corte

Praça Dom Luís I 7, Lisboa. Sábado e domingo, das 9h às 12h. Tel.: 213 460 030

Para começar o dia fortalecido: com quatro sugestões salgadas e três doces, a Sala de Corte apresenta aos fins de semana um pequeno-almoço para os amantes de carne, mas também para os que preferem um menu plant-based. A seleção de pratos salgados conta com ovos florentine com espinafres, cogumelos e molho holandês, ovos benedict com presunto pata negra e molho holandês, ovos mexidos com barriga de porco fumada e a estrela da carta — tosta de rosbife com espinafres, molho de iogurte e pickle de pepino. Para os mais gulosos, as propostas doces também não desiludem, seja com o clássico iogurte com frutos vermelhos e granola caseira, o brioche recheado com creme de avelã, ou ainda a french toast com maçã caramelizada. Além das opções de cafetaria, pode ainda optar por um copo de espumante ou por um dos três cocktails disponíveis: Bloody Mary, Virgin Mary e Mimosa.

Concerto “Christmas is Coming to Town”

Evento online. Sábado às 21h30. Bilhetes a 9 euros

Para assistir a um concerto a partir do sofá: mesmo num ano tão invulgar, a Lisbon Film Orchestra manteve a tradição natalícia de encontro entre o público e a orquestra orientada pelo maestro Nuno de Sá com um concerto virtual, que aconteceu no passado dia 5 de dezembro. Este sábado, dia 26 de dezembro, o concerto “Christmas is Coming to Town” vai poder ser revisto num replay, também online, através da Ticketline Live Stage. Os bilhetes estão disponíveis aqui, por 9 euros.

Natal Santini em Casa

Entregas disponíveis no Porto e em Lisboa, através da UberEats

Para partilhar com a família: neste Natal a Santini leva a sua casa algumas opções diferentes de sobremesa para saborear à mesa. Além dos gelados artesanais, vai poder também apreciar bolachas, biscoitos e bombons com sabores especiais, recheados de gelado de chocolate negro com maracujá, framboesa ou chocolate de leite com avelã. Entre quentes e frios, aproveite ainda para experimentar os mini bolos que incluem a opção cheesecake. Todas estas sugestões podem ser encomendadas através da UberEats ou das entregas próprias “Santini em casa”, através do email encomendas@santini.pt.

Férias de Natal online do Zoo

Evento online

Para se divertir com as crianças: junte a família e participe com os mais novos nestas férias de Natal, porque o Jardim Zoológico lançou um conjunto de atividades dinâmicas, divertidas e educativas. Ao longo da pausa letiva, e sob o mote da quadra natalícia, crianças e jovens até aos 16 anos serão desafiados a investigar os mistérios da vida selvagem. As atividades são lançadas no blog oficial do Jardim Zoológico e exploram temáticas como a biodiversidade, sustentabilidade e conservação da natureza. Os exploradores mais originais serão premiados com bilhetes para visitar o Zoo, para isso basta participar nos desafios e registar a evolução do trabalho através de uma pequena reportagem fotográfica ou um pequeno vídeo de todo o processo. O resultado é anunciado no dia 8 de janeiro.

Cake de Rabanadas d’O Moço

Entregas disponíveis em Lisboa e na Linha de Cascais, através da UberEats e Glovo

Para inovar na mesa dos doces: nesta quadra natalícia O Moço dos Croissants criou o Cake de rabanadas e doce de leite (28 euros). Este bolo em camadas de rabanadas, feitas com brioche artesanal e recheadas com doce de leite e lascas de caramelo, recria um dos doces mais tradicionais da época e está disponível para entrega na área de Lisboa e na Linha de Cascais. A esta sugestão, juntam-se o bolo-rei e rainha (19,50 euros) e os panetones de chocolate, chocolate branco e framboesa e caramélia (23 euros), entre outros doces.

FESTin ON

Evento online. Até 30 de dezembro

Para celebrar o cinema em português: a 11º edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, que este ano teve parte das suas exibições no Cinema São Jorge no início de dezembro, está também a decorrer na plataforma de streaming FESTin ON até ao final do mês. A mostra de cinema percorre temas como os direitos humanos, inclusão social, política e artes visuais. A música também está presente, com filmes que abordam o fado de Alfama e os blocos de carnaval do Rio de Janeiro. A FESTinha, dirigida aos mais novos, também decorre online, com curtas-metragens de animação e ficção. Esta seleção de filmes dos países de língua portuguesa está disponível gratuitamente aqui.

“Lisboa iluminada” em Tuk Tuk

Baixa lisboeta. Até 6 de janeiro. 50 euros para até seis pessoas

Para viver o espírito natalício na cidade de Lisboa: se ainda não teve oportunidade de ver as luzes de Natal este ano, opte por inovar e descubra o percurso “Lisboa iluminada” a bordo de um tuk tuk. O trajeto, que é uma proposta da Tuk Away, tem início nos Restauradores e percorre 13 pontos de luz espalhados pela baixa lisboeta, passando pela Avenida da Liberdade, pela Praça do Marquês de Pombal, pelo Rossio, pelo Chiado, até ao Terreiro do Paço onde está instalada uma das maiores atrações da iluminação de Natal em Lisboa, a árvore de Natal. A tour custa 50 euros para até seis pessoas e as marcações podem ser feitas através do e-mail info@tuk-away.com.

‘TWAS the night before… do Cirque du Soleil

Disponível online no portal CirqueConnect

Para apreciar em família uma nova tradição: o Cirque du Soleil disponibilizou o seu espetáculo de Natal, ‘TWAS the night before…, numa versão mais curta no portal CirqueConnect, para visualização online através do Youtube. Esta é uma reinterpretação do amado clássico de Natal de Clement Clarke Moore, como apenas o Cirque du Soleil poderia imaginar. Além desta, estão ainda disponíveis para acesso gratuito outras performances de trampolim, dança, clowning e contorcionismo, assim como alguns momentos “behind the curtain” e até aulas de maquilhagem no portal CirqueConnect criado pela companhia, durante a pandemia.

Exposição 130 Anos da National Geographic

Polo Central do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, Campo dos Mártires da Pátria 81, Porto. Domingo às 10h. Bilhetes entre 2 euros a 4 euros

Para descobrir um pouco mais de um século de histórias: a National Geographic Society está a comemorar 130 anos de vida e a exposição “Um Século e Tanto”, patente nas instalações do Polo Central do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) até este domingo, convida uma última vez os visitantes a percorrer toda a história da organização através de mais 150 imagens e muitos objetos históricos que marcaram a evolução da ciência e exploração do planeta com a chancela da National Geographic. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

“Depois do Medo” de Bruno Nogueira

Disponível online

Para (re)viver uma noite irrepetível: numa noite histórica, Bruno Nogueira foi o primeiro humorista a solo a pisar o palco da Altice Arena em Lisboa, terminando a digressão “Depois do Medo” perante uma plateia, esgotada, de 14 mil pessoas. O espetáculo de stand-up comedy que foi filmado no dia 14 de fevereiro, antes da pandemia em Portugal, pode agora ser visto a partir do conforto de casa, em várias opções. Pode alugar apenas o espetáculo, ou acrescentar ainda o documentário com imagens inéditas de bastidores e entrevistas exclusivas, por um período de 24 ou 48 horas. Os preços começam nos 7 euros e vão até aos 12 euros.