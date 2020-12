O avançado do Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé despediu-se esta sexta-feira do treinador Thomas Tuchel, ainda antes do clube da Liga francesa de futebol confirmar a saída do técnico alemão.

“Infelizmente é a lei do futebol, mas ninguém vai esquecer os tempos passados aqui. Obrigado treinador”, afirmou o internacional francês nas redes sociais, deixando também palavras de agradecimento à restante equipa técnica do treinador alemão.

A imprensa internacional avançou que Thomas Tuchel, que chegou ao clube na época 2018/2019, vai deixar o comando técnico do PSG, mas o clube francês ainda não confirmou a saída.

Ao serviço do PSG, o técnico, de 47 anos, conquistou todas as competições internas na época passada (campeonato, Taça de França e Taça da Liga), numa temporada que começou com a conquista da Supertaça.

A equipa chegou também à final da Liga dos Campeões, disputada em Lisboa, mas foi derrotada pelos alemães do Bayern Munique (1-0).

Esta época, o PSG segue em terceiro no campeonato, a um ponto de Lyon e Lille, enquanto na Liga dos Campeões conseguiu o apuramento para os oitavos de final, defrontando agora os espanhóis do FC Barcelona.