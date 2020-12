No espaço de um mês, a Finlândia recebeu mais de 5.300 candidaturas de cidadãos estrangeiros numa manobra inédita de promoção do país. Os finlandeses abriram a possibilidade de funcionários estrangeiros ligados à tecnologia, acompanhados pelas respetivas famílias, poderem mudar-se por 90 dias para o país nórdico para perceberem se querem tornar a mudança familiar permanente.

“Não estamos no topo das listas de mudanças mas sabemos que as pessoas, uma vez que nos visitam, têm tendência para ficar. Há uma enorme competição globalmente pelo talento que existe. Por isso, tivemos de pensar de forma criativa”, explica Johanna Huurre, do hub empresarial de Helsínquia, ao The Guardian. Foi precisamente este hub que criou o projeto que permite aos estrangeiros serem “finlandeses por 90 dias” e que oferece aos candidatos eleitos a documentação oficial necessária, o alojamento adequado, escolas ou jardins de infância para as crianças do agregado familiar, espaço para trabalho remoto e introdução aos hubs tecnológicos e às redes de trabalho na zona de Helsínquia.

Segundo o jornal inglês, cerca de 30% dos candidatos ao programa — que entretanto já encerrou o processo de candidaturas — eram provenientes dos Estados Unidos e do Canadá. Mais de 50 britânicos também concorreram, acompanhados por um candidato de Vanuatu, a ilha que fica no Pacífico. Os interessados, particularmente os norte-americanos, foram atraídos não só pelas oportunidades laborais mas também pelos cuidados de saúde universais, pela licença parental generosa, pelo balanço entre a vida profissional e a familiar e a proximidade com a natureza.

Mais de 800 candidatos são empresários com o objetivo de lançar startups na Finlândia, cerca de 60 são investidores e os restantes são funcionários à procura de trabalho. O país nórdico, responsável pela criação do sistema de SMS e do 5G, assim como pela Nokia e pelo sistema operacional Linux, tem um panorama de startups que vale atualmente cerca de seis mil milhões de euros e a maior taxa de startups digitais per capita do mundo inteiro. Multinacionais tecnológicas, como é o caso da Google e da Bayer, abriram recentemente novos campus de investigação em território finlandês.

“Tem sido uma ótima campanha para mostrar a Finlândia. O que é bom é a abordagem prática. O setor tecnológico está mesmo a prosperar aqui. É expectável que crie cerca de 50 mil novos postos de trabalho em 2021. Precisamos de talento”, explicou Joonas Halla, da Business Finland, também ao The Guardian. Considerado o país mais feliz do mundo em três anos consecutivos, a Finlândia tem conseguido manter a taxa de mortalidade associada à Covid-19 nas 85 mortes por milhão de habitantes, uma das baixas do mundo. E esse fator, que acaba por contribuir com confiança para os trabalhadores e cidadãos estrangeiros, foi também um dos pontos vitais do sucesso da campanha.