Foi um 2020 que acabou por ficar pela metade para os Miami Heat. Depois de garantida a presença nas Finals seis anos depois da última vez, a equipa do Estado da Florida perdeu 4-2, à melhor de sete, com os Lakers. Mas a derrota foi bem mais dura do ponto de vista emocional do que desportivo — e não foi apenas pelos anos de ausência da principal decisão do basquetebol norte-americano. É que do outro lado, do lado dos Lakers, estava LeBron James. O mesmo LeBron James que no início da década levou os Miami Heat a três finais consecutivas e dois títulos da NBA.

Escassos meses depois dessas Finals, decididas na bolha criada para que a temporada pudesse ser concluída enquanto estava protegida da pandemia, a nova época não começou da melhor forma para os vice-campeões. Os Miami Heat perderam com os Orlando Magic no primeiro dia da temporada e num jogo onde Jimmy Butler, a grande estrela da equipa orientada por Erik Spoelstra, acabou por provar que aquilo que tem de melhor é também a maior maldição que o persegue. O extremo de 31 anos, All-Star em cinco ocasiões, torceu o tornozelo no início da partida e forçou a participação até ao apito final.

“Tendo em conta o esforço e a forma como continuou a jogar, não podíamos realmente notar [que estava lesionado], a não ser que olhássemos mesmo com muita atenção para os momentos em que estava parado. Era aí que o tornozelo parecia incomodá-lo mais. Entorses e lesões acontecem no desporto profissional, é certo, mas é aí que está o ponto. No primeiro jogo da temporada regular, o Jimmy teve logo uma entorse azarada; mas também no primeiro jogo da temporada regular, o Jimmy decidiu mostrar que é forte”, escreveu o jornalista Kenneth Wilson no site AllUCanHeat, que se dedica inteiramente à equipa de Miami. Ainda assim, Wilson não deixava de notar que é precisamente esse traço de personalidade do experiente jogador que pode acabar por traí-lo.

“Ele é um tipo tão forte, capaz de fazer qualquer coisa pela equipa, que às vezes precisa mesmo de pensar no que é realmente melhor para o Jimmy. Ironicamente, e tendo em conta que estamos no início da temporada, isso também seria o melhor para a equipa, como um todo. Afinal, preferiam tê-lo totalmente saudável durante mais tempo da temporada do que ganhar uma abertura de época contra Orlando. É mesmo simples. É esse o dom dele e é essa a maldição dele: querer tanto ganhar que faz tudo para o alcançar, mesmo que isso signifique magoar-se a longo prazo”, acrescentou.

Per Heat: Jimmy Butler (right ankle stiffness) will not return to today's game vs. the Pelicans. — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) December 25, 2020

Ainda assim, o que é certo é que Jimmy Butler estava disponível para o jogo desta quinta-feira, o segundo da temporada, contra os New Orleans Pelicans de Zion Williamson. O extremo chegou a estar em dúvida mas foi mesmo opção para o treinador Erik Spoelstra, que podia então contar com números semelhantes aos 19 pontos e sete assistências que Butler assinou contra os Magic. A maldição, contudo, foi mais forte do que o dom: no segundo quarto do jogo contra os Pelicans, o jogador sofreu uma recaída da lesão no tornozelo e já não conseguiu regressar à partida. Deixou o encontro com quatro pontos, cinco assistências e seis ressaltos, ao longo de 16 minutos em campo.

Os Miami Heat sentiram a ausência de Jimmy Butler, perdendo a liderança no marcador no terceiro quarto, mas conseguiram recuperar na última parte e acabaram por conquistar a primeira vitória da temporada — muito graças à exibição de Duncan Robinson, que fechou o jogo com 23 pontos.