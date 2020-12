A notícia de que a Apple retomou o seu projecto Titan, que tem sofrido avanços e recuos desde 2014 e que consiste num veículo eléctrico e autónomo, provocou as reacções mais curiosas nos responsáveis pela indústria automóvel. O CEO do Grupo Volkswagen, Herbert Diess, admitiu que a tecnológica Apple pode tornar-se um adversário de respeito na indústria automóvel, mais temível do que a Toyota.

De acordo com a Bloomberg e perante a entrada para breve do fabricante dos iPhone e iPad na indústria automóvel, Diess declarou que acolhe com prazer “novos concorrentes que vão acelerar alterações na indústria e contribuir com novas soluções e tecnologias”. O CEO da Volkswagen AG reconhece que “a inacreditável valorização bolsista e um acesso praticamente ilimitado a fundos incutem, em todos nós, muito respeito”.

Herbert Diess viu nos últimos dias o conselho de supervisão do grupo alemão reforçar a confiança na sua gestão, bem como na trajectória definida rumo à mobilidade eléctrica. Segundo a Bloomberg, isto passa por reformular a maior das fábricas da VW, em Wolfsburg, adaptando-a à produção de veículos eléctricos, numa estratégia que visa fazer frente à Tesla, que está a instalar uma capacidade de produção similar na Gigafactory Berlim, em Gruenheide. O que preocupa o gigante alemão, dada a sangria de engenheiros e futura invasão do mercado doméstico.

Sobre o futuro, ainda de acordo com a agência, Diess repete o que já tinha dito antes: “A empresa mais valiosa do mundo vai voltar a ser uma companhia dedicada à mobilidade, seja ela a Tesla, a Apple ou a Volkswagen AG.” A afirmação terá certamente provocado alguma urticária junto dos detractores do fabricante de eléctricos norte-americano.

É conhecida a boa relação entre os CEO da VW e da Tesla, tal como é público o acordo entre o fabricante de telemóveis e a VW, que assinaram em 2018 um acordo para converter as VW Transporter em shuttles autónomos, sem necessitar de condutor. Isto porque a incursão da Apple na indústria tem como objectivo produzir um veículo autónomo para servir os táxis e empresas de aluguer de curta duração, em vez dos clientes particulares em busca de automóvel próprio.

Os automóveis não são telemóveis que se possam transportar numa pequena caixa, de um lado do mundo para todos os outros, que é como quem diz, da China para os restantes países do globo. O negócio da Apple não é montar fábricas de automóveis e ter milhares de empregados, espalhados pelos quatro cantos do mundo, exactamente onde os clientes estão. Isto consome recursos e reduz as margens, algo que não é compatível com a visão da tecnológica norte-americana. Resta saber se a Apple vai produzir os seus veículos ou, como acontece com os telemóveis, prefere contratar fornecedores, idealmente na China, onde a mão de obra é abundante e barata. Mas nunca convém descurar um gigante como a Apple, pois se a Tesla atingiu um valor de mercado de 627 mil milhões de dólares, muito acima dos cerca dos 200 e 80 mil milhões que valem respectivamente os grupos Toyota e VW, ainda assim o construtor norte-americano fica bem abaixo dos 2200 mil milhões atribuídos à Apple.