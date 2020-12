O Canadá registou, este sábado, dois casos de infeção com a nova variante do vírus da Covid-19 que apareceu no Reino Unido, anunciaram as autoridades de saúde canadianas.

O anúncio foi feito pelas autoridades de saúde de Ontário que, citados pela agência AFP, referem que as duas pessoas infetadas são um casal que “não têm um histórico de viagens, exposição (ao vírus) ou contactos de alto risco”. Segundo a mesma fonte, o casal foi colocado em isolamento.

Este procedimento ocorre no mesmo dia em que Ontário reinstaurou o confinamento devido ao aumento do número de casos de Covid-19.

A variante inglesa do vírus já foi também detetada, pelo menos, na Holanda, na Alemanha, França, Espanha, Itália, Suécia e Japão.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.750.780 mortos resultantes de mais de 79,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.556 pessoas dos 392.996 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.