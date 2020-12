Tradicionalmente, os superdesportivos da Lamborghini provocam um certo aperto na garganta, sempre que se acelera a fundo, gerando alguma falta de ar, mas este ano o construtor italiano produziu uma mensagem de Natal em vídeo que nos deixa de coração apertado, por bons motivos.

Sem fugir ao tema da época festiva, que aconselha às reuniões em família, mas de forma responsável e com o necessário distanciamento, a Lamborghini imaginou um guião em que um filho, já adulto, que não podia estar com os pais devido à pandemia, resolve puxar pela imaginação e oferecer aos progenitores uma experiência virtual em que a emoção é o prato forte.

Com recurso a uns óculos de realidade virtual, o filho consegue colocar o pai dentro do Lamborghini Huracán Evo, enquanto devora uma estrada sinuosa ao ritmo do roncar do V10 atmosférico, colocando um sorriso na face enrugada. Um cartão de Natal recorda o pai que “a paixão que os une é mais forte do que a distância”, uma mensagem que muitos de nós também poderíamos assinar.