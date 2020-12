O atual Presidente da República e candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa já aceitou e marcou debate com o candidato apoiado pelo RIR, Tino de Rans, que ficou de fora dos 15 debates com os seis candidatos presidenciais transmitidos nas três televisões generalistas e respetivos canais noticiosos. Fonte da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa confirmou ao Observador que o debate vai decorrer em plena campanha eleitoral, a 20 de janeiro, no Porto Canal. Marcelo, sabe o Observador, está também disponível para realizar um debate com Eduardo Batista, outro candidato mais desconhecido do grande público que conseguiu formalizar a sua candidatura.

O critério seguido pelas televisões generalistas foi, numa fase em que havia vários pré-candidatos, optar por colocar frente-a-frente os seis candidatos apoiados por partidos com assento parlamentar. Depois de tudo isso já estar definido, Tino de Rans, que é líder do RIR (partido sem assento parlamentar), conseguiu entregar as assinaturas no Tribunal Constitucional e oficializar a sua candidatura. Vitorino Silva (conhecido como “Tino de Rans”) ficou em 6º lugar nas Presidenciais de 2016, a apenas cerca de 30 mil votos de Edgar Silva, o 5º classificado.

No dia de Natal, a candidata Ana Gomes também se tinha disponibilizado para debates “com Tino de Rans ou qualquer outro candidato a Presidente da República, se tiver convite para tal de órgãos de comunicação social”. Dizia ainda que esperava que os “restantes candidatos também se disponibilizem”.

Sou pelo pluralismo democrático: estou disponível para debates com Tino de Rans ou qualquer outro candidato a PR, se tiver convite para tal de órgãos de comunicação social. E espero que restantes candidatos também se disponibilizem… https://t.co/f35jlSZNeF — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) December 25, 2020

Horas antes de Ana Gomes já o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, tinha deixado o “repto à comunicação social” para que integrasse nos debates Vitorino Silva e Eduardo Baptista, defendendo que deveriam ser “reconhecidos como candidatos”.

⏩ Para além dos candidatos mais conhecidos existem ainda dois candidatos, Eduardo Baptista e Vitorino Silva, que têm de ser reconhecidos como candidatos. Deixo o repto à comunicação social para que os integre nos debates.#Mayan2021 pic.twitter.com/RJGH0CA4NL — Tiago Mayan 2021 (@LiberalMayan) December 25, 2020

Marcelo Rebelo de Sousa tinha prometido em julho que aceitaria debater com todos os candidatos presidenciais. O “todos” incluía não só os apoiados por partidos com assento parlamentar, mas todos os que conseguissem formalizar a candidatura junto do Tribunal Constitucional.