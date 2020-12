O defesa Mbemba falhou, este sábado, o regresso do FC Porto ao trabalho, após a conquista da Supertaça, e está em dúvida para a deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, na 11.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com o site oficial dos campeões nacionais, o central congolês tem uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda e fez apenas trabalho de ginásio, assim como Mbaye, enquanto o espanhol Marcano voltou a pisar o relvado, mas de forma condicionada.

Dias após o triunfo sobre o Benfica (2-0) para a Supertaça, o FC Porto começou a preparar o duelo de terça-feira com o Vitória de Guimarães, num encontro que está agendado para as 21 horas e que vai decorrer no Estádio D. Afonso Henriques.

Os ‘dragões’ voltam a treinar no domingo, às 11 horas, no Olival.

O FC Porto vai iniciar a ronda no terceiro lugar, com 22 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães ocupa o quinto posto, com 19.