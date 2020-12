George Blake, que foi uma das mais famosas toupeiras russas nos serviços secretos britânicos, morreu aos 98 anos. A sua morte foi anunciada na Rússia, país onde vivia há mais 50 anos. Blake era o último dos agentes duplos britânicos da Guerra Fria e o seu óbito é conhecido semanas depois de ter morrido o escritor que mais escreveu sobre o tema, John Le Carré, também ele um antigo agente do MI6, os serviços de espionagem britânicos.

Durante nove anos, a agente infiltrado no MI6 forneceu à então União Soviética informação secreta que traiu a identidade de pelo menos 40 agentes britânicos na Europa do Leste. Blake foi detido em 1960 em Londres, mas conseguiu fugir seis anos depois para a Rússia, tendo os serviços secretos russos (o antigo KGB) saudado o antigo espião como tendo “um amor genuíno pelo nosso país”. Segundo o perfil publicado no jornal britânico The Guardian, Blake assumiu o nome russo de Georgy Ivanovich, tendo sido condecorado por Vladimir Putin em 2007, para além de receber uma pensão paga pelo antigo KGB.

Numa entrevista dada à BBC em 1990, Blake revelou a estimativa de ter traído pelo menos 500 agentes ocidentais com a informação que passou para a União Soviética, mas recusou a acusação de que 42 destes espiões foram mortos depois de ter revelado a sua identidade.

As suas ligações com o KGB foram reveladas por um agente secreto polaco que desertou para o ocidente, trazendo consigo informações que comprometeram o infiltrado no MI6. Blake foi detido e julgado por traição, tendo sido condenado em 1961 por passar informação secreta à União Soviética a 42 anos de cadeia. Mas cinco anos depois, evade-se da prisão londrina de Wormwood com a ajuda de outros presidiários e dois ativista, tendo sido tirado em segredo do Reino Unido numa carrinha.

Blake foi considerado como o agente duplo que mais prejudicou as operações secretas britânicas, mostrando como Moscovo conseguiu entrar no coração do MI6.

Blake tinha trabalhado com a resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial, tendo saído da Holanda com destino ao Reino Unido via Gibraltar ainda antes do conflito terminar. Filho de um judeu espanhol que lutou no exército britânico na Primeira Guerra Mundial, foi convidado para entrar nos serviços secretos britânicos devido ao seu passado e currículo.

Blake aprendeu russo em Cambridge, universidade que da qual saíram os agentes duplos mais conhecidos da Guerra Fria. Em 1948 foi enviado para Seul para obter informação sobre a Coreia do Norte, a China e o Extremo Oriente mais próximo dos soviéticos. Foi capturado e feito prisioneiro quando as forças da Coreia do Norte invadiram Seul em 1950 e terá sido durante período que se transformou num comunista convicto.

Quando regressou ao Reino Unido depois de ter sido libertado em 1953, foi enviado para Berlim para recolher informação sobre os espiões soviéticos. Terá então aproveitado a oportunidade para passar para Moscovo informação secreta sobre as operações britânicas e americanas.