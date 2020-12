Já não há motoristas portugueses retidos no Reino Unido, garantiu à rádio Observador André Matias de Almeida, porta-voz da Antram (Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias).

“Neste momento, a informação que a Antram tem, que carece de atualização permanente e a todo o minuto, é que não há nenhum motorista que esteja retido no Reino Unido: ou já passaram a fronteira ou estão em trânsito”, disse André Matias de Almeida. “A situação é muito diferente do que há 24 horas.”

Ainda assim, o porta-voz aponta o “impacto brutalmente negativo”. Por um lado, do ponto de vista humano, porque os motoristas viver os últimos dias em “condições desumanas” e não conseguiram passar o Natal em família como tinham planeado. Por outro, o impacto económico para as empresas depois de um ano que já não tinha sido fácil.

André Matias de Almeida disse que as perdas de três milhões de euros durante esta paralisação forçada serão apenas um “valor indicativo mínimo”. “Acreditamos que o valor pode ser superior a esse montante”, acrescenta.

“A Antram vai pedir uma reunião urgente, para a primeira quinzena de janeiro, com o Governo”, disse o porta-voz da associação.

Além do impacto que teve a retenção na fronteira do Reino Unido, o porta-voz da Antram refere também o aumento do salário dos motoristas depois das greves do ano passado ou o aumento que está previsto para 2021. “São mais de 100 euros por trabalhador”, o que significa “mais de um milhão de euros para 2021” para algumas empresas.