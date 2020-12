Número de internamentos por Covid-19 voltou a aumentar no dia de Natal

Setenta e oito pessoas morreram por Covid-19 a 25 de dezembro, contabiliza o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde. Houve mais 1.214 casos de infeção pelo novo coronavírus, o número mais baixo desde 13 de outubro.

É uma diminuição considerável de novos casos — tinham sido 4.146 a 24 de dezembro —, mas a que não deve ser alheio o efeito do feriado de Natal, dia no qual terá havido menos amostras processadas, ora porque terá havido mais laboratórios encerrados, ora porque menos pessoas terão assinalado eventuais sintomas de infeção.

Entre a meia-noite e as 23h59 de 25 de dezembro, 1.545 pessoas foram dadas como recuperadas da Covid-19. São mais 331 pessoas que os novos infetados detetados em 24 horas em Portugal. O número de casos ativos é agora de 69.769, menos 409 que ao longo da última sexta-feira.

Lisboa e Vale do Tejo próximo do Norte em novos casos e óbitos

O número de novos casos em Lisboa e Vale do Tejo foi inferior ao registado no Norte por apenas 13 infetados: 438 na primeira, 451 na segunda região. Seguem-se o Centro com mais 148 casos, o Alentejo com mais 85, o Algarve com mais 43 infetados, a Madeira com mais 28 e os Açores com mais 21.

Lisboa e Vale do Tejo registou também o maior número de óbitos por Covid-19: 32 vítimas mortais. O Norte teve mais 30 mortos, oito no Centro, sete no Alentejo e um no Algarve. Não se registaram vítimas mortais por Covid-19 nos arquipélagos portugueses.