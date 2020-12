Primeira vacina contra a Covid-19 vai ser administrada no São João às 10h de domingo

Havia um verdadeiro aparato nas proximidades do armazém em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, onde ficarão guardadas as vacinas contra a Covid-19 enviadas para Portugal. A vacina da Pfizer/BioNTech, que será administrada a partir de domingo, chegou a Portugal via Vilar Formoso, na fronteira com Espanha, e foi transportada numa carrinha de transporte especial, escoltada por carrinhas da Guarda Nacional Republicana (GNR). Daqui seguirá para o resto do país, mas não se sabe quando ou como. Mas sabe-se que a primeira vacina vai ser administrada no Hospital de São João, no Porto, às 10h de domingo.

Os camiões refrigerados a -80ºC, selados, com as doses previstas para países da União Europeia (UE) saíram na quarta-feira de manhã da fábrica belga da farmacêutica norte-americana, situada em Puurs, no nordeste da Bélgica, sob fortes medidas de segurança, com dois veículos das forças policiais a escoltar cada um dos três veículos pesados depois do carregamento.

As duas caixas, com um peso total de 41 quilogramas, entraram no perímetro da unidade de armazenamento, na freguesia de Arazede, por volta das 09h45. Marta Temido estava à espera delas. Em declarações aos jornalistas, a ministra da saúde falou de “uma janela de esperança” na batalha contra a pandemia de Covid-19: