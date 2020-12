O treinador do Gil Vicente afirmou, este sábado, que espera um “grande jogo de futebol” frente ao Famalicão, dizendo que qualquer resultado é possível no encontro que abre no domingo a 11.ª jornada da I Liga de Futebol.

Ricardo Soares realçou, na antevisão ao desafio agendado para as 15 horas de domingo, em Famalicão, que os jogadores estão “preparados” para darem uma “boa resposta” frente a um adversário com “muita qualidade”, face ao trabalho desenvolvido pelo treinador, João Pedro Sousa, e que vai “procurar dar o máximo” para vencer, tal como a sua equipa.

Entramos sempre para dar o máximo. Do lado de lá, teremos certamente uma equipa com estes princípios, até porque conheço o João Pedro [Sousa]. Acredito que possa ser um grande jogo de futebol. São duas equipas que privilegiam o jogar bem e o lutar pela vitória. Será certamente um jogo de tripla e queremos trazer pontos de lá”, disse.

Há mês e meio no comando dos barcelenses, Ricardo Soares acrescentou que o plantel está a “evoluir favoravelmente” nos “vários momentos do jogo” e frisou que somar pontos é “importante” para o Gil Vicente, 14.º classificado da I Liga, com nove, atingir o objetivo da época, a manutenção no escalão maior.

Depois de ter “entusiasmado todos os adeptos do futebol” na época passada, ocupando, após a 10.ª jornada, o terceiro lugar, com 23 pontos, o Famalicão ocupa o oitavo posto, com 11, e não vence há três jogos, mas, para o ‘timoneiro’ gilista, os resultados não têm sido “condizentes” com a “qualidade” demonstrada.

O treinador observou ainda que o Famalicão, além de ter a defesa mais batida da prova, a par do Tondela, com 18 golos sofridos, já sofreu alguns “golos de bola parada”, fruto de “um ou de outro erro”, mas disse não esperar facilidades.

“Isso não quer dizer que [o Famalicão] esteja a defender mal. Vejo muita qualidade nos processos defensivo e ofensivo do Famalicão. Vejo uma equipa extremamente organizada e com bons valores”, salientou.

Depois da troca de cinco jogadores entre o ‘onze’ que alinhou na derrota frente ao Benfica (2-0), para a 10.ª jornada, no domingo, e na vitória sobre a União de Leiria, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, na quarta-feira (3-0), Ricardo Soares frisou que o Gil Vicente vai alinhar em Famalicão com aqueles que “entender que estão melhores”, mostrando-se satisfeito com a postura dos jogadores para com os “valores do clube”.

O encontro de Leiria foi ainda o primeiro da temporada com um golo marcado por um ponta de lança de raiz, no caso Renan Oliveira, e o técnico frisou que as opções para essa posição estão cada vez mais “confiantes” e “assertivos” na sequência do “trabalho específico” até agora desenvolvido.

O Gil Vicente, 14.º classificado da I Liga portuguesa, com nove pontos, defronta o Famalicão, oitavo, com 11, em partida da 11.ª jornada, agendada para as 15:00 de domingo, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.