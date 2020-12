Na véspera do arranque da campanha de vacinação, ficou disponível uma página que será exclusivamente dedicada ao processo de vacinação contra a Covid-19. O espaço está disponível nos sites da Direção-Geral de Saúde (DGS) e no Estamos On e procura esclarecer as dúvidas com 16 perguntas e respostas. A primeira é sobre a segurança das novas vacinas.

Em comunicado, o Governo diz que o objetivo é, através de uma linguagem simples e clara, responder às principais questões que têm vindo a ser levantadas desde o anúncio da chegada da vacina ao nosso país. Para além das perguntas mais genéricas, está disponível uma nova área de FAQ’s (perguntas frequentes), na qual podem ser encontrados esclarecimentos sobre os aspetos mais específicos como os efeitos secundários das vacinas ou o que fazer após estar vacinado.

Outra valência da página é um simulador que permite ao utilizador saber em que fase será chamado à vacinação pelo Serviço Nacional de Saúde, em função das respostas que colocar num questionário. O Governo diz que a página será atualizada com dados relativos à execução da campanha de vacinação, bem como outras notícias de relevo e informações prestadas pela task-force.

Além desta ferramenta são ainda disponibilizados os contactos e linhas de apoio que devem ser utilizados pelos cidadãos que queiram saber mais sobre o processo de vacinação. A página, acessível pelos endereços (https://covid19.min-saude.pt/vacinacao/) e (https://covid19estamoson.gov.pt/vacinacao-covid19/), disponibiliza ainda o Plano de Vacinação.