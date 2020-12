O mote foi dado por António Sarmento. O diretor do serviço de infecciologia do Hospital São João, membro do gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, foi a primeira pessoa em Portugal a receber a vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19. Tirou a bata, depois tirou a camisa também e foi tranquilamente inoculado pela enfermeira Ana Isabel Ribeiro perante o olhar atento dos portugueses.

Desde então, dezenas de profissionais de saúde — entre os quais Sandra Braz, médica internista — passaram exatamente pelo mesmo processo que António Sarmento, tanto no São João como no Hospital Santo António, Curry Cabral, Santa Maria e Hospital de Coimbra. Até ao meio-dia, já tinham sido vacinados 106 profissionais de saúde no Curry Cabral; e, até às 12h30, 150 pessoas no Santo António.

No Hospital de São João, foram 507 os vacinados até às 13h. O balanço do Hospital Curry Cabral contabiliza 187 profissionais de saúde; e o do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra dá conta de 100 vacinados. Falta fazer as contas aos profissionais de saúde que já receberam a vacina no Hospital de Santa Maria.

Várias equipas do Observador dividiram-se entre Lisboa e Porto para cobrir o início da campanha de vacinação. As imagens mais marcantes estão na fotogaleria.