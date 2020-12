Eram dez horas e sete minutos quando um português foi vacinado pela primeira vez contra a Covid-19. António Sarmento, diretor do serviço de infecciologia do Hospital São João (Porto) — e que, com 65 anos, é considerado um doente de risco por conta da idade — recebeu a vacina da Pfizer/BioNTech pelas mãos da enfermeira Ana Isabel Ribeiro, que também será inoculada às 15h36 deste domingo.

Primeiro, António Sarmento preencheu um questionário de doze perguntas para confirmar que era elegível para receber a vacina. Depois entrou na sala repleta de jornalistas, tirou a camisa azul, esticou o braço direito e tomou a vacina. No fim, encolheu os ombros, recebeu um penso rápido e voltou a vestir-se. A seguir, agradeceu “a honra de ter sido o primeiro a ser vacinado”.

“Gostaria de dizer que estou absolutamente tranquilo com a vacina”, assegurou o médico infecciologista nas primeiras declarações aos jornalistas presentes na sala, “mas não tão tranquilo com este aparato”: “Estou confiante, otimista, com esperança e acho que estou como qualquer cidadão. Não fugi da vacina, mas também não corri atrás dela. Esperei que chegasse a minha vez e ela chegou hoje”.

Questionado sobre o risco de reações adversas à vacina contra a Covid-19, António Sarmento relativizou: afinal, elas podem acontecer com qualquer medicamento, até mesmo com “uma simples aspirina”, recordou. “O risco não é zero, mas o risco também não é zero com nenhum medicamento novo. A história recente diz que tudo é seguríssimo”.