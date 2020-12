O capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, disse este domingo que a equipa das ‘quinas’ tem “boas chances” de vencer o Campeonato da Europa de futebol, que se realiza no próximo ano, revalidando o título conquistado em 2016.

“É possível, temos uma grande equipa e um grande treinador. Seleções como França, Espanha e Alemanha são sempre as favoritas, mas estamos lá para lutar. Eles sabem que somos uma boa equipa e podemos ganhar. Sinceramente, sinto que temos boas chances”, afirmou o astro luso na gala de atribuição dos prémios Globe Soccer Awards, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Cristiano Ronaldo foi distinguido com o troféu de Jogador do Século nos Globe Soccer Awards, que também consagraram Jorge Mendes como o melhor agente do século XXI.

O Europeu de 2020, que se realiza em 12 cidades de 12 países, estava originalmente marcado para o período entre 12 de junho e 12 de julho, mas foi adiado para o próximo ano, entre 11 de junho e 11 de julho, devido à pandemia da covid-19. Portugal está no Grupo F e vai defrontar Hungria, Alemanha e França.