Às 9h04, de dia 23 de dezembro, Samy Kramer descolou de Friedrichshafen, no sul da Alemanha, com a rota marcada em pormenor no GPS. Em quinze minutos atingiu a altitude máxima (1,8 quilómetros) e já tinha começado a desenhar o embolo. Numa hora e 42 minutos, o tempo total do voo, chegou a Ulm, na extremidade da agulha, e regressou a Friedrichshafen deixando como rasto no radar uma seringa, como aquelas que este domingo deram início à campanha de vacinação contra a Covid-19 na União Europeia.

“Ainda há muitas pessoas que se opõem à vacinação e a minha ação pode ser um lembrete para pensarem sobre o assunto, para porem as coisas a mexer”, disse o piloto de 20 anos à Reuters TV no domingo. Kramer, no entanto, diz que o voo — e rota divulgada pelo FlightRadar24 — não deve ser entendido como uma apelo à vacinação. “Talvez tenha sido também um sinal de alegria, porque a indústria da aviação foi duramente atingida pela pandemia.”

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world ???? See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8#Covid19Vaccine pic.twitter.com/j7HHaY1aV7 — Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020

Em vários países da Europa, como em Portugal, as televisões e jornais encheram-se de pessoas de braços despedidos a serem injetadas com a vacina da Pfizer/BioNTech, a primeira a receber autorização de entrada no mercado pela Agência Europeia do Medicamento. Mas os grupos prioritários em cada país não são exatamente iguais e cada primeiro vacinado é protagonista da mensagem que governos e autoridades de saúde querem transmitir ao país.

Vacinar primeiro quem está na linha da frente

Portugal

A primeira pessoa a ser vacinada em Portugal foi António Sarmento, diretor do serviço de infecciologia do Hospital São João, o primeiro hospital a enfrentar em força a pandemia de Covid-19 em Portugal. Depois dele, seguiram-se centenas de outros profissionais de saúde no Porto, Coimbra e Lisboa.

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse que começar pelos profissionais de saúde foi “uma escolha pragmática num momento que é apenas o primeiro de uma fase” — até ao final de janeiro chegarão muitas vacinas para os restantes grupos incluídos na primeira fase da campanha de vacinação.

Itália

Cada frasco da Pfizer/BioNTech contém cinco doses da vacina contra a Covid-19 e foi assim que se sentaram os profissionais de saúde italianos: cinco, numa mesma sala, no hospital Spallanzani, em Roma. Claudia Alivernini, uma enfermeira italiana, foi a primeira a receber a vacina.

Malta

Rachel Grech esteve em direto no Facebook na manhã deste domingo. A enfermeira da Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital Mater Dai foi a primeira pessoa em Malta a ser vacinada contra a Covid-19. “Espero que com esta experiência possa encorajar as pessoas a serem vacinadas”, disse a enfermeira.

Malta, como membro da União Europeia, teve acesso às mesmas condições de aquisição das vacinas que os restantes Estados-membros.

Polónia

Os postos de vacinação — cadeiras de braços ao lado de um carrinho com os materiais para a injeção — estavam montados naquilo que parecia ser o corredor do estabelecimento de saúde. As primeiras vacinas na Polónia foram dadas a profissionais de saúde tendo como banda sonora o som dos disparos das máquinas fotográficas. Trabalhadores de ação social, professores e idosos também serão incluídos na primeira fase da campanha de vacinação.

Dar prioridade na vacinação aos mais velhos

Espanha

Araceli Rosario Hidalgo, de 96 anos, é a residente mais velha do lar Los Olmos, em Guadalajara. Este domingo, foi a primeira pessoa a ser vacinada em Espanha contra a Covid-19, país que, tal como o Reino Unido, decidiu começar a vacinar pelos mais velhos. “Vamos ver se conseguimos livrar-nos deste vírus”, disse a idosa depois de receber a vacina. Logo de seguida, a funcionária do lar Mónica Tapas, de 48 anos, também foi vacinada. Esperaram 20 minutos na sala, receberam aplausos da audiência e deram lugar aos seguintes.

França

Ao contrário de muitos outros países na Europa, França optou por não ter demasiado mediatismo à volta dos primeiros vacinados contra a Covid-19. Mauricette, de 78 anos, não entrou em direto nas casas dos telespectadores como aconteceu com outros idosos na Europa. O ceticismo acerca das vacinas entre os franceses vai da extrema esquerda à extrema direita, mas atinge moderados também.

As autoridades francesas contam assim com os profissionais de saúde para convencerem as pessoas a serem vacinadas, uma vez que a vacina não será obrigatória. Jean-Jacques Monsuez, de 65 anos, foi a segunda pessoa a ser vacinada. O cardiologista de uma casa de repouso a nordeste de Paris disse: “Eles são vacinados. Nós somos vacinados. Estamos todos no mesmo barco e o barco não pode afundar”.

Suécia

O país cuja estratégia se focou sobretudo na imunidade de grupo também começou este domingo a campanha de vacinação contra a Covid-19 e espera ter todos os adultos vacinados até meados de 2021. Gunn-Britt Johnsson, de 91 anos, a viver num lar de Mjölby (meio caminho entre Estocolmo e Gotemburgo), foi a primeira pessoa a ser vacinada. Depois disso, a idosa fez uma videochamada com o primeiro-ministro do país, Stefan Löfven. A prioridade da Suécia é vacinar os idosos em lares ou que dependem da ajuda de cuidadores, as pessoas que cuidam destes idosos e aqueles com quem partilham casa.

Dinamarca

A Dinamarca também escolheu vacinar primeiro os mais velhos e as pessoas com doenças crónicas, assim como os trabalhadores dos lares e outras pessoas que têm contacto com estes grupos de risco. Leif Heiselberg, de 79 anos, foi o primeiro a ser vacinado na residência para idosos onde vive. Bem disposto, disse ao médico que lhe administrou a vacina que era melhor que aquilo funcionasse ou voltaria para o assombrar.

Quando os líderes se vacinam para dar o exemplo

República Checa

No mesmo espaço, do hospital militar de Praga, sentaram-se lado a lado o primeiro-ministro Andrej Babis e Emilie Repikova, uma veterana da II Guerra Mundial de 95 anos. Foram os primeiros vacinados no país, com direito a transmissão em direto, como ocorreu em tantos outros países.

Bulgária

Máscara na cara, mãos desinfetadas e cinco vacinas no tabuleiro. O profissional de saúde búlgaro estava pronto para administrar a primeira vacina contra a Covid-19. Uns segundos de pausa para mais umas fotografias, enquanto o ministro da Saúde Kostadin Angelov se tornava a primeira pessoa a ser vacinada na Bulgária, no hospital de St Anna, em Sófia. “Mal posso esperar para ver meu pai de 70 anos sem preocupações”, disse o ministro. Depois dele, foi a vez do bispo da igreja Ortodoxa búlgara Tikhon a expor o braço esquerdo à seringa com a vacina da Pfizer/BioNTech.

Enquanto isso, na Academia Médica Militar, também em Sófia, era vacinado o general Ventsislav Mutafchiyski, diretor da academia e coordenador do centro de resposta contra a Covid-19 da Bulgária. “Estamos em guerra e estas são as nossas armas, nestes pequenos frascos.” Em Sófia, como noutras localizações, houve vários profissionais de saúde com cargos de chefia a serem vacinados este domingo.

A campanha de vacinação na União Europeia começou, de forma geral, este domingo, apesar de Hungria, Alemanha e Eslováquia terem antecipado o início da vacinação para sábado. A Hungria começou pelos profissionais de saúde, a Alemanha por Edith Kwoizalla de 101 anos e residente num lar e a Eslováquia pelo especialista em doenças infecciosas Vladimír Krcméry.