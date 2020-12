Internamentos gerais por Covid-19 aumentaram, mas doentes em UCI diminuíram

Sessenta e três pessoas morreram de Covid-19 ao longo do último sábado e 1.577 foram diagnosticadas com uma infeção pelo novo coronavírus, revela o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. Tal como havia ocorrido no último sábado, o número de novos casos é muito mais baixo do que nos dias anteriores à pausa de Natal. A diferença está relacionada com menor número de amostras processadas no fim de semana prolongado.

Ainda assim, voltou a haver mais recuperados do que novos casos no país. Foram registadas 3.075 novas recuperações da infeção pelo novo coronavírus e o número de casos ativos diminuiu para 68.208 — menos 1.561 do que os valores referidos no boletim do último sábado. Há mais 1.751 contactos em vigilância, perfazendo um total de 92.069 pessoas sob observação das autoridades de saúde.