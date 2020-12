Comida, esse bem necessário e apetecível que, antes mesmo de saborearmos, devoramos com os olhos. É nesta segunda parte que se foca o trabalho de um food stylist, missão que começa no equilíbrio da própria receita, passa pelo empratamento, que obriga frequentemente a retocar brilhos e consistências e ainda pode encarregar-se do ambiente em redor. Consciente de que todos nós temos algo a aprender com o destes profissionais da estética alimentar, Bárbara Tomaz lançou “Food Styling. A arte de comer com os olhos”, um manual de planeamento e técnica para quem se quer aperfeiçoar na arte de fotografar comida.

“Foi esse o principal objetivo quando preparei este livro: munir as pessoas que gostam deste tema da maior informação possível”, refere Bárbara, à conversa com o Observador. De profissão de nicho, o food styling passou a conjunto de competências necessárias para sobressair no despique selvagem das redes sociais. Com o interesse dos seguidores a aumentar — Bárbara tem mais de 6.500 no Instagram –, e depois de uma série de tutoriais gravados durante o confinamento que os deixou com ainda mais água na boca, a fotógrafa reuniu o bê-á-bá do ofício em quase 150 páginas.

Um livro que nasceu da quarentena

Acabado de chegar às livrarias, “Food Styling. A arte de comer com os olhos” foi um fruto da pandemia. “Recebia mensagens de pessoas que queriam conseguir tirar boas fotografias em casa. E tanto eram pessoas que queriam melhorar os seus perfis nas redes sociais, como pessoas com pequenos negócios na área da comida. O comentário final era quase sempre um: a comida não fica como os olhos a veem. O que o food styling faz é trazer toda a parte emocional para uma imagem tirada com uma câmara”, explica.

A fotografia, bem como o food styling, nunca foram uma ambição para Bárbara Tomaz. Foi por décimas que não entrou em neurologia, esse sim um sonho de longa data. Seguiu para terapia da fala, mas acabou a fazer carreira como delegada de informação médica. Um percalço familiar fê-la deixar de trabalhar. Em 2014, entrou para o departamento de receitas de uma conhecida marca de robôs de cozinha, já depois de ter trabalhado um ano como vendedora. Diz até hoje que foi nessa altura que foi “finalmente apresentada” ao food styling.

Ao folhear o livro, é percetível a intenção — um apanhado técnico e de conceito básicos que orientam o trabalho de um food stylist profissional, a começar pelo prop styling, o trabalho de selecionar cenários e adereços (props) de forma a escrever a história que a imagem final irá contar. Segundo Bárbara, a tarefa exige o domínio de cores, texturas, formas e volumes. Embora prime por um registo minimal, reúne habitualmente os dois papéis, além de também fotografar. A quarta peça diz respeito à confeção das receitas que, no entanto, são sempre finalizadas pelo food stylist.

Seguem-se algumas das ferramentas indispensáveis. A lista inclui uma pinça, um bisturi, uma seringa e álcool, mas não há qualquer prática médica associada. Preparação, noções de imagem, elementos obrigatórios, ângulos e ainda umas dicas de edição — Bárbara dedica um número generoso de páginas a orientações genéricas para quem pretende preparar e fotografar a própria comida. Na segunda parte do livro, detalha as explicações em função dos diferentes ingredientes e pratos: massas, ovos, arroz, ervas aromáticas, crepes, bebidas frescas, flores comestíveis, saladas e tartes.

Os princípios do food styling

Esqueça os velhos truques. Bárbara garante que “a tendência é para manter o aspeto mais natural da receita ou dos ingredientes”, palavra de food stylist. Para trás ficam os morangos retocados com batom, as panquecas regadas a óleo de carros e a espuma de barbear a substituir o chantilly. “Há essencialmente muito respeito pelos alimentos. Não me vale de nada que as ervilhas fiquem com aquele verde kryptonite se depois as pessoas vão fazer ervilhas em casa e não vão ter o mesmo tom”, refere.

Atualmente, Bárbara coordena a equipa de fotografia da Vorwerk, além de colaborar com projetos como o Casal Mistério, o The Presidential e a Volup, uma app portuguesa de entrega de refeições num segmento de luxo. Uma primeira abordagem ao food styling — não tem dúvidas — tem de passar por um bom trabalho de casa. “Eu diria muito trabalho visual feito em casa, procurar inspiração, mas para criar algo próprio, não para copiar. Quando comecei, pensava sempre na minha mãe, que cozinha muito pouco. Qualquer que fosse a receita, ela tinha de ser capaz de replicar”, admite.

Além da preparação e das coordenadas técnicas reunidas no livro — que Bárbara descreve como “um conjunto de soluções” que lhe têm dado jeito nos últimos anos –, não descarta a importância de um o sentido estético apurado. Na maioria dos casos, estamos perante uma competência nata. “Há pessoas que, por mais explicações que se dê, vão sempre pôr a toalha aos quadrados com os pratos às cornucópias, talheres dourados e copos de vidro colorido. Até pode ser uma questão de personalidade, mas deixa de ser uma imagem de comida. A ideia é sempre passar a receita e, para isso, não podemos afogá-la”, remata.

Dicas para a mesa de réveillon

Embora seja dos que defende que menos é mais, Bárbara Tomaz acrescenta umas reticências ao lema perante a quadra em que estamos. Ainda assim, o conselho é equilibrar a mesa, regra que também seria válida para o Natal “Se gostamos muito de uma toalha com imensos motivos natalícios, então vamos escolher umas loiças mais neutras. Senão, ainda nem a comida está na mesa e já estamos cheios de estímulos”, resume.

Até para uma food stylist adepta do minimalismo à mesa, há elementos obrigatórios. E por mais que todos os membros da família saibam de cor o seu lugar, Bárbara não dispensa os nomes distribuídos pela mesa. “Dá para usar etiquetas com um cordel vermelho ou verde ou mesmo num raminho de rosmaninho com uma pequena argola para o guardanapo. Dá para fazer em casa, para entreter os miúdos até”, adiciona.

Na hora de servir as entradas, evite espalhar os acepipes por vários pratos. “Em vez de ter imensos pratinhos na mesa, usar a tábua de aperitivos, ou um prato grande, como centro de mesa, por exemplo. A sensação de partilha até é maior e podem ser feitas composições de queijos, frutos secos, tostas, pão, azeitonas, enchidos, patés, etc…”, refere. Tudo, mais uma vez, para melhorar a fotogenia da mesa.

“O monte é algo que me chateia”, desabafa Bárbara, numa referência óbvia ao inestético amontoado de comida no meio da mesa. Basicamente, não há ângulo que lhe valha. “O trabalho de dispor as coisas lado a lado é o mesmo”, continua. Em alternativa, sugere quantidades moderadas que possam ser facilmente repostas com a ajuda de uma mesa de apoio.

Já trinchada (pelo menos metade dele) e com o molho à parte — é assim que a carne deve chegar à mesa, de forma a que seja mais rápido servir toda a família e para que possam comer todos ao mesmo tempo. Opcionalmente, alguns dos acompanhamentos podem partilhar a mesma travessa, uma forma de resumir a ementa num plano mais fechado. “Se tiver um volume muito grande na mesa, um dos truques pode ser usar outros elementos altos, como copos de vinho ou garrafas. Ter um braço ou as mãos de uma pessoa a servir também ajuda no enquadramento”, explica.

Como qualquer assado, o brilho é essencial. Caso arrefeça, nada como ter à mão uma mistura de azeite e mel para pincelar — é infalível e não compromete o sabor do prato. “Tirar uma fotografia não é um bicho de sete cabeças, mas para tirar uma boa fotografia é preciso pensar um bocadinho nela”, resume. Humanizar o ambiente é um dos truques, seja com um brinde ou com umas mãos a servir. Ter a árvore de Natal em segundo plano é, regra geral, uma boa ideia. Regra de ouro: não querer mostrar a mesa toda numa única imagem.

“Ter uma harmonia visual faz-nos saborear melhor a refeição” garante Bárbara Tomaz. Mais uma vez, atenção à miscelânea de loiças onde são servidos os doces e sobremesas. Atenção ainda ao timing dos fritos de Natal, sobretudo de se quiser fotografá-los. É importante que o faça logo após a fritura e tendo em conta que a quantidade pode prejudicar a imagem. “Ter uma ou duas rabanadas com um pouco de calda vai dar à receita o destaque merecido. Não é preciso por umas 20, afogadas ao monte”.