A Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova criou um novo serviço para que os utentes possam manter o hábito de leitura da imprensa escrita, disponibilizando online a consulta de títulos nacionais e estrangeiros, foi esta segunda-feira 28 de dezembro, anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, explica que este novo serviço surge após se ter verificado o fim da consulta pública de jornais e revistas na sua sede e polos, “como uma das consequências da atual crise de saúde pública provocada pela Covid-19, tendo em conta o risco associado à possível transmissão do vírus”.

Com este serviço, “garantimos todas as condições de segurança aos nossos leitores e ainda alargamos a possibilidade de consulta a milhares de títulos nacionais e internacionais que até hoje não estavam disponíveis”, refere o vice-presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Manso.

Para permitir que os utilizadores destes espaços possam manter o hábito da leitura da imprensa escrita, a Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova disponibiliza este novo serviço que permite a consulta de jornais e revistas nacionais e internacionais.

Para o efeito, o utilizador tem que cumprir dois critérios: O primeiro é ter cartão de utilizador da biblioteca, e o segundo, dispor de um computador (tablet ou smartphone) com ligação à Internet, para poder aceder à plataforma que disponibiliza a consulta das publicações.

Citado no documento, João Manso refere que, “numa época onde a proximidade e o contacto foram restringidos ao máximo por razões de saúde pública, as bibliotecas tiveram que se reorganizar e reinventar as suas principais funções e atividades de forma a continuarem a prestar um serviço público aos seus clientes, leitores e amigos”.

Os interessados neste serviço podem fazer o registo na plataforma presencialmente, na Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova, na Bibliomóvel – Biblioteca Itinerante e nos polos de Sobreira Formosa, Montes da Senhora e Atalaias, ou solicitá-lo através do email biblioteca@cm-proencanova.pt.

Concluído o registo, é criado um código que irá permitir ao utilizador aceder ao serviço sempre que entender.

“Para além dos jornais diários, é possível consultar publicações temáticas, da gastronomia à arte, da música ao desporto, das viagens ao design, entre muitas outras publicadas em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo”, refere a nota.