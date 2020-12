Sempre que se fala da Bugatti, os amantes de desportivos começam desde logo a salivar, pois vem-lhes à mente o Chiron e as muitas outras derivações, todas elas mais exclusivas, potentes ou rápidas, mas garantidamente mais caras. Porém, há muitos outros produtos comercializados pela marca francesa que integra o Grupo Volkswagen visando directamente os clientes da marca ou, pelo menos, os seus admiradores, e essa gama foi agora enriquecida com umas colunas muito especiais.

A Bugatti percebe de hiperdesportivos mas, como seria de esperar, está menos à vontade no que respeita às melhores formas de reproduzir o som. Daí que os seus técnicos tenham recorrido a um reputado especialista, os alemães da Tidal Audio, cujos equipamentos de alta-fidelidade impressionam pela qualidade, dimensões e, claro está, o preço.

Em conjunto, Bugatti e Tidal produziram uma linha de colunas denominada Royale, denominação que Ettore Bugatti utilizou num dos seus mais refinados veículos, muitas vezes destinado à realeza da época. Cada coluna tem 80 kg de peso e 1,44 metros de altura, superior pois ao 1,21 m do Chiron. Os clientes podem depois personalizá-las em termos de design, optando pelo tema Monocoque ou Duotone. Podem ainda optar por revestimentos em fibra de carbono, couro, aço inox polido ou escovado, alumínio e até metais preciosos.

O Bugatti Royale foi um dos modelos mais emblemáticos e luxuosos concebido por Ettore Bugatti. Royale foi o nome escolhido para as novas colunas, produzidas em parceria com a Tidal 8 fotos

Cada coluna recorre a quatro subwoofers, além de tweeters, mid range, com o conjunto a ficar completo com a inclusão de um potente amplificador. As colunas são originalmente projectadas para reproduzir música, mas podem estar ligadas a todo o tipo de fontes, desde serviços de streaming, televisão e até smartphones.

Como é habitual na Bugatti, as colunas Royale estarão limitadas às edições Noir e Blanc, de que somente irão ser fabricados 15 pares de cada. O preço, que será necessariamente elevado, não foi anunciado e será apenas fornecido aos potenciais interessados.