O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) obteve financiamento para desenvolver um projeto de telemonitorização de doentes em risco, num investimento que ultrapassa os 369 mil euros, foi esta segunda-feira anunciado.

“O projeto de Telemonitorização de Doentes em Risco -TERI do CHUCB consiste na criação e implementação de uma solução de telemonitorização para doentes clinicamente considerados em situação de risco, quer estes se encontrem em regime de internamento ou urgência, no hospital ou em mobilidade intra e inter-hospitalar, ou ainda, em regime de hospitalização domiciliária”, refere, em nota de imprensa, aquela unidade de saúde com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

O projeto tem como principais objetivos a redução dos episódios de paragem cardiorrespiratória intra-hospitalar, as complicações derivadas de atrasos nas intervenções terapêuticas, a diminuição da mortalidade intra-hospitalar e os incidentes”, revela a nota de imprensa.

Tal deverá ser alcançado através da monitorização constante de indicadores vitais e da implementação de sistemas de alerta inovadores em caso de descompensação, o que irá permitir tornar os processos ainda mais eficientes e a atuação das equipas mais célere e profícua, a bem da segurança e qualidade de vida destes doentes.

O projeto irá ainda permitir a criação de um laboratório de investigação nesta área da telemonitorização, cujos resultados podem vir a ser replicados em outras entidades do Serviço Nacional de Saúde.

Integrado no Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública, o projeto será cofinanciado pelo COMPETE2020, PORTUGAL2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.