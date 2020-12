Uma festa de casamento em Alter do Chão, no distrito de Portalegre, juntou mais de 50 pessoas e durou de dia 21 de dezembro, segunda-feira, e até sábado, noticiou o Correio da Manhã. A GNR tentou desmobilizar os convidados, mas sem sucesso. Quando foi pedida ajuda à Unidade de Intervenção, não havia meios que pudessem acorrer ao local.

A festa decorria no bairro da Horta das Furnas, violando as medidas de contenção da transmissão do coronavírus. A denúncia foi feita pelos vizinhos.

A GNR foi recebida no local de forma hostil e teve de pedir reforços a dois postos vizinhos para pôr fim à celebração na madrugada de quinta-feira. Os noivos e convidados voltaram de seguida ao mesmo local e as patrulhas não conseguiram voltar a desmobilizá-los.

“Foram pedidos reforços da Unidade de Intervenção, mas a resposta do Comando foi a de que não havia meios”, disse António Barreira, coordenador da Associação dos Profissionais da Guarda na região Sul, ao Correio da Manhã. “Um posto que tem dois homens de serviço poderá também ter de assegurar serviços em outro concelho vizinho. Chega a haver, muitas das vezes, situações em que se está a tomar conta, durante um período de oito horas, de três concelhos”, disse António Barreira à TSF.

O concelho de Alter do Chão está classificado com um nível de risco extremamente elevado de contágio da Covid-19.