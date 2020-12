O PAN (Partido Pessoas, Animais e Natureza) quer chamar Rui Pinto à comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco.

Em comunicado, o partido justifica a inclusão do hacker na lista das personalidades a ouvir porque o objeto do inquérito vai abranger o período que antecedeu a resolução do Banco Espírito Santo e as práticas que conduziram a perdas. Nessa medida, pretende esclarecer “um conjunto de perdas do BES associadas ao BES-Angola e que até hoje permanecem obscuras” e espera que Rui Pinto possa apresentar os documentos que “afirma comprovarem um desvio de 600 milhões de euros através da “criação de empresas meramente instrumentais, depósitos fictícios, e transferências bancárias para offshores como as Ilhas Virgens Britânicas e as Seychelles”.

Na lista de 32 pedidos de audição propostos pelo partido está ainda o presidente não executivo do Novo Banco, Byron Haynes, dirigente da Lone Star, que, segundo o deputado André Silva, “tem de esclarecer ao Parlamento os claros indícios de conflito de interesses que lhe estão associados neste contexto”. É igualmente chamada Rita Barosa, antiga diretora do BES que está ligada à consultora Alantra, com quem o Novo Banco trabalhou, no projeto Viriato (venda de carteira de imóveis). António da Silva Barão o fundador de empresas que foram utilizadas nestas transações imobiliárias também consta da lista.

Há ainda pedidos para ouvir outras pessoas associadas aos processos de venda de ativos a preços de desconto (face ao balanço) do Novo Banco e que são uma das matérias que a comissão de inquérito pretende investigar, como os responsáveis pelos departamentos de compliance e gestão imobiliária.

O PAN entregou esta segunda-feira a lista com 32 pedidos de audição 17 dossiês de documentação, onde se inclui a famosa avaliação independente que o Banco de Portugal promoveu à sua atuação depois da resolução do BES.

Outros partidos também já divulgaram a sua lista de audições e documentos propostos cujos pedidos por parte da comissão parlamentar de inquérito terão de ser votados.