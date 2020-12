Uma enfermeira de nacionalidade portuguesa foi a primeira a receber a vacina contra a Covid-19 no Luxemburgo.

Catarina Martins, chefe da unidade de doenças infecciosas do Centre Hospitalier do Luxembourg (CHL), foi vacinada juntamente com outro enfermeiro desta unidade, Kevin Nazzaro, no centro de vacinação Hall Victor Hugo.

Os dois profissionais de saúde vão ainda receber a segunda dose da vacina a 18 de janeiro, uma toma necessária para que a vacina da Pfizer/Biontech — a única disponível no país — surta efeito.

A campanha começou na manhã desta segunda-feira e nos próximos dois dias, 29 e 30 de dezembro, serão vacinadas mais de 800 pessoas no Hall Victor Hugo. A vacinação será inicialmente feita neste centro, mas a partir do dia 8 de janeiro os próprios hospitais começam a distribuir a vacina, para que os profissionais não tenham de se deslocar.

Segundo o plano de vacinação adotado no Luxemburgo, o primeiro lote de 9.750 vacinas é destinado aos profissionais de saúde, sendo que cada hospital poderá fazer marcações para 200 funcionários. Nesta primeira fase podem, assim, vacinar 4850 pessoas.

À semelhança de outros países na Europa, a vacinação no Luxemburgo é voluntária.

Ainda em janeiro começa a vacinação para outros grupos, como é o caso dos restantes trabalhadores dos hospitais, tripulantes de ambulância, funcionários e residentes de lares de idosos. O processo será realizado nos próprios estabelecimentos através de equipas móveis que se deslocarão aos locais.