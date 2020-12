Marisa Matias, candidata à Presidência da República apoiada pelo Bloco de Esquerda, sofreu este domingo uma queda e teve uma fratura nas costelas. A bloquista teve de ser assistida no Hospital de Aveiro e a lesão vai obrigar a algumas adaptações na pré-campanha da também eurodeputada.

A informação foi avançada pela própria nas redes redes sociais, que aproveitou para agradecer aos profissionais de saúde e ao hospital que a receberam.

“Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fractura nas costelas. Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro”, escreveu a bloquista no Twitter.

Na mesma rede social, Marisa Matias assegura que a lesão não a vai impedir de fazer campanha e que terá apenas de fazer algumas adaptações nos “próximos dias”. “Força não me falta para lutar por este país”, remata.