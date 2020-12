(Em atualização)

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa Norte abriu um inquérito à montaria na Herdade da Torre Bela, na Azambuja, onde terão sido abatidos 540 animais, segundo confirmou ao Observador a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O Ministério do Ambiente, liderado por João Pedro Matos Fernandes, tinha adiantado na semana passada que, em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), iria fazer uma participação ao Ministério Público. No comunicado, a tutela referia ainda que o ICNF, em conjunto com uma brigada da GNR/SEPNA, recolheram “fortes indícios de prática de crime contra a preservação da fauna durante uma montaria realizada a 17 e 18 de dezembro, na qual terão participado 16 caçadores”.

Questionada pelo Observador, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta segunda-feira “a instauração de um inquérito que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa Norte (Alenquer)”.