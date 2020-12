O vice-Presidente do Brasil, Hamilton Mourão, foi diagnosticado este domingo com Covid-19, tornando-se assim no 16º membro do governo brasileiro a contrair esta doença.

A informação foi confirmado aos media brasileiros pela assessoria de imprensa de Hamilton Mourão, sem que fossem adiantados mais pormenores sobre o estado de saúde do vice-Presidente. É apenas referido que Hamilton Mourão vai agora ficar em isolamento na sua residência oficial, o Palácio do Jaburu, em Brasília.

A pandemia da Covid-19 já infetou praticamente 7,5 milhões de pessoas no Brasil, das quais pelo menos 191.146 acabaram por morrer. Nesta altura, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais casos e o segundo com mais mortes.

Antes de Hamilton Mourão, só nos cargos de topo do governo brasileiro já houve 14 ministros infetados, além do próprio Presidente, Jair Bolsonaro, que testou positivo em julho e ultrapassou a doença sem sintomas graves.

Além do executivo brasileiro, a Covid-19 também já chegou ao topo de outras estruturas de poder. De acordo com o G1, já estiveram infetados o presidente do Senado (Davi Alcolumbre, em março); o presidente da Câmara dos Deputados (Rodrigo Maia, em setembro); o presidente do Supremo Tribunal Federal (Luiz Fux, em setembro). Em dezembro, também o comandante do Exército, o general Edson Pujol, testou positivo à Covid-19.