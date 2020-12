Os 27 países da União Europeia (UE) deram esta segunda-feira luz verde à aplicação provisória do acordo para a relação futura entre o Reino Unido e o bloco europeu após o Brexit, garantindo assim mais um passo para um soft Brexit a 1 de janeiro de 2021.

O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência rotativa alemã do Conselho da Europa, Sebastian Fischer, na rede social Twitter. De acordo com o mesmo, a votação foi unânime entre os embaixadores de cada um dos 27 países junta da UE.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.



— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020