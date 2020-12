Em 2019, as famílias na União Europeia gastaram mais de 956 mil milhões de euros (o equivalente a 6,8% do PIB da UE) em comida e bebidas não alcoólicas, de acordo com os dados disponibilizados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Considerando o ranking dos países cujas famílias mais gastaram em comida e bebidas não alcoólicas, Portugal surge em décimo lugar (16,1%). Roménia (26%), Lituânia (20,2%) e Estónia (19,3%) ocupam os três primeiros lugares. Em posição oposta surgem três Estados-membros cuja percentagem de despesas é inferior a 10%: Irlanda (8,6%), Luxemburgo (8,9%) e Áustria (9,7%).

Enquanto a Lituânia regista a maior queda nas despesas com alimentos, a República Checa e a Eslováquia registam o maior aumento.

A categoria em causa representa 13% da despesa total de consumo, sendo o terceiro grupo onde se concentra a maior despesa familiar, depois de “habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis”, que totaliza 23,5%, e “transportes” (13,1%). Educação foi a área em que as famílias da União Europeia gastaram menos dinheiro em 2019.