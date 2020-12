A PSP e a GNR desentenderam-se esta segunda-feira em relação à escolta do transporte de vacinas que partia do Hospital de Évora com destino ao Algarve, de acordo com a TVI. O ministério da Administração Interna (MAI) já pediu a abertura de inquérito urgente por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) para averiguar o sucedido.

A carrinha que transportava as vacinas para a Covid-19 vinha desde Coimbra acompanhada pela GNR, tendo ficado bloqueada depois de descarregar a primeira remessa do medicamento no Hospital de Évora, que arranca a vacinação na terça-feira.

Na origem deste bloqueio estará uma questão de conflito de interesses: por um lado, a Guarda Nacional Republicana é quem está encarregue da distribuição das vacinas a nível nacional. Por outro, a partir do momento em que o veículo entrou em Évora, a jurisdição passou a ser da Polícia de Segurança Pública.

A viatura ficou então parada no hospital durante cerca de meia hora, quando chegou a decisão por parte das hierarquias de que a escolta a partir dali seria mútua.

Perante o bloqueio da PSP, os militares da GNR ficaram indignados, não podendo seguir o percurso que termina no Algarve, passando por hospitais do baixo Alentejo.

Relativamente ao inquérito, o Ministro solicitou ainda, à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, “informação sobre quais as regras de acompanhamento e desembaraçamento do trânsito definidas para concretizar essa distribuição”, lê-se em comunicado.