São já cinco os jogadores da equipa principal do Benfica que testaram positivo para a Covid-19. Esta terça-feira, na véspera do encontro com o Portimonense, o clube encarnado confirmou que Seferovic e João Ferreira também estão infetados, juntando-se assim a Pizzi, Jardel e Gonçalo Ramos.

O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional. — SL Benfica (@SLBenfica) December 28, 2020

“O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional. O defesa-direito João Ferreira e o avançado Haris Seferovic testaram positivo ao novo coronavírus”, pode ler-se no curto comunicado do Benfica. O lateral português e o avançado suíço são então os dois mais recentes casos positivos do plantel orientado por Jorge Jesus: Pizzi, em conjunto com o diretor-geral Tiago Pinto, soube que estava infetado antes do jogo da Supertaça, enquanto que Jardel e Gonçalo Ramos souberam que também tinham sido contagiados já depois do encontro com o FC Porto em Aveiro.

Assim, Jesus já sabe que tem cinco baixas para a receção desta terça-feira ao Portimonense, a contar para a 11.ª jornada da Primeira Liga — naquele que é também o último jogo do Benfica em 2020 e um encontro importante para voltar a ter apenas dois pontos de desvantagem para o líder Sporting, que esta jornada já venceu o Belenenses SAD no Jamor. Jardel, João Ferreira e Gonçalo Ramos acabam por ser baixas de importância menor (apesar de a ausência do avançado, principalmente, reduzir o leque de opções que o treinador costuma ter no lote de convocados) mas Pizzi e Seferovic, recorrentes titulares e nomes que têm feito a diferença neste arranque de temporada, deixam o ataque do Benfica desprovido de alguma qualidade.