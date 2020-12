Quase mil pessoas já responderam a um evento na rede social Facebook que pretende juntar os aveirenses nas janelas ou varandas das suas casas a fazerem a contagem regressiva para o fim de 2020, criando “a maior passagem de ano em Aveiro”.

A ideia partiu do aveirense Miguel Bento, que quer criar “um verdadeiro clima de comunidade e permitir que, apesar do distanciamento social obrigatório, ninguém ficará sozinho nessa noite”.

A ideia surgiu naturalmente, embora não a considere original e apenas uma adaptação de outras iniciativas que tenho visto, como por exemplo a salva de palmas dedicada aos profissionais de saúde”.

Miguel Bento conta que sempre gostou de comemorar as passagens de ano com amigos e familiares, preferencialmente em grandes festas e muitas vezes em Espanha.

No entanto, este ano, devido às restrições para conter a pandemia de Covid-19, decidiu organizar a passagem de ano à janela, lançando o repto no grupo “Vizinhos de Aveiro”, um grupo cívico que nasceu na quarentena.

A forte e rápida reação dos aveirenses levou-me a pensar que talvez estivéssemos a precisar de algo do género, que nos unisse, mesmo à distância, para comemorar com esperança uma data importante depois de vivermos um ano tão difícil”.

Miguel Bento diz que a reação das pessoas tem sido “bastante positiva”, adiantando que o evento tem sido “muito partilhado”, inclusive por pessoas que estão fora da cidade.

Tenho também recebido mensagens muito simpáticas a agradecer pela iniciativa”.

Diz ainda que, quem quiser, pode decorar a sua janela “da forma mais ecológica e limpa possível“, por exemplo com luzes de natal ou com uma vela, mas nunca lançando balões ou confetes à meia-noite.

Até às 17h30 de terça-feira, o evento “passagem de ano à janela” no Facebook, contava com 532 pessoas interessadas e 430 confirmações.

As medidas definidas pelo Governo português para tentar conter a pandemia da Covid-19 foram agravadas para o período do ano Novo, com recolher obrigatório a partir das 23 horas de 31 de dezembro, e a partir das 13 horas nos dias 1, 2 e 3 de janeiro.

É também proibido circular entre concelhos entre a meia-noite de 30 para 31 de dezembro e as 5 horas de 4 de janeiro.

O funcionamento dos restaurantes em todo o território continental é permitido até às 22h30 no último dia do ano, e até às 13 horas nos dias 1, 2 e 3 de janeiro.