O braço-de-ferro entre o Congresso dos Estados Unidos e a Casa Branca continua, depois da assinatura relutante do Presidente cessante de um pacote de dois biliões de dólares para auxiliar financeiramente as famílias mais afetadas pela pandemia.

A Câmara dos Representantes reuniu-se excecionalmente durante o período dos feriados de final do ano para deliberar sobre a intenção do republicano Donald Trump de aumentar para 2.000 dólares (mais de 1.6000 euros) o montante dos cheques que serão entregues aos norte-americanos.

Os democratas, que controlam a Câmara dos Representantes, são favoráveis a um auxílio para as famílias norte-americanas superior aos 600 dólares (cerca de 491 euros) estipulados no pacote de estímulo económico decorrente da pandemia.

Contudo, os republicanos, que são a força política dominante no Senado, opõem-se a este incremento e estão a ser pressionados por Trump para o aprovarem.

O Congresso dos Estados Unidos da América (EUA) é constituído por duas câmaras: a baixa, ou seja, a Câmara dos Representantes, e a alta, ou seja, o Senado.

Este braço-de-ferro entre a administração cessante e o Congresso não deverá alterar o enormíssimo pacote financeiro, sem precedentes, aprovado para responder à crise decorrente da pandemia.

Contudo, enquanto a discussão se prolonga, milhões de norte-americanos ficam impedidos de receber esta ajuda, na altura em que o SARS-CoV-2 continua a assolar o país, que já ultrapassou os 19 milhões de infetados e os 333 mil óbitos.

Este revés de Trump surge depois de ambos os partidos terem acordado o valor e a distribuição deste pacote financeiro. As negociações decorreram ao longo de várias semanas e houve momentos em que a discórdia parecia arrastar a falta de acordo até 2021.

Trump parece ter alcançado pouco, se é que alguma coisa, com esta relutância em relação a um acordo bipartidário que foi negociado pela administração que lidera.

O diploma, referente a este pacote de estímulo económico, foi assinado no domingo pelo Presidente e está dividido em duas partes: 900 mil milhões de dólares (mais de 737 mil milhões de euros) em auxílio financeiro decorrente da pandemia e 1,4 biliões de dólares (1,1 biliões de euros) para financiar as agências governamentais.

Este pacote deverá providenciar ajuda a várias empresas e famílias e poderá evitar o shutdown do Governo federal que afundaria ainda mais o país se ocorresse enquanto decorre a uma crise de saúde pública no país mais afetado pela Covid-19.

Além dos 600 dólares (pouco mais de 490 euros) que serão diretamente entregues à maioria dos norte-americanos, a porção Covid-19 deste diploma reaviva um auxílio extra de 300 dólares (cerca de 245 euros) semanais a desempregados, assim como o popular Programa de Proteção de Salários que permite a várias empresas manterem os funcionários e os salários que pagavam aos trabalhadores. Este programa também estende a proteção de pessoas que arrendaram casa e adiciona uma nova fundo para ajudar ao arrendamento.

Esta porção Covid-19 também contempla milhares de milhões de dólares para a aquisição e distribuição de vacinas, o rastreamento de contactos com infetados, departamentos de saúde pública, escolas, universidades, agricultores, programas alimentares e outras instituições que estão a ser fortemente afetadas pela pandemia.

Norte-americanos cujos rendimentos sejam até 75.000 dólares (mais de 61.000 euros) estão qualificados para a receção dos 600 dólares em cheque. Este valor será diluído em cidadãos com maiores rendimentos e há um acrescento de 600 dólares por cada dependente.

A outra porção do pacote de estímulo económico garante o funcionamento e a cobertura das despesas das agências federais sem quaisquer alterações dramáticas até 30 de setembro de 2021.

O veto que Trump fez ao pacote, reclamando os 2.000 dólares em cheques, é talvez uma das últimas ações do Presidente cessante, enquanto mantém as acusações infundadas, nomeadamente através da rede social Twitter, de fraude eleitoral.

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, apelou a Donald Trump para pressionar os aliados do Senado a aprovarem o diploma.

