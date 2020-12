Os festejos de passagem de ano em Ponta Delgada terão três palcos itinerantes com artistas locais e um palco itinerante com um ecrã que irá transmitir o concerto da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, anunciou esta terça-feira a câmara municipal.

Na noite de 31 de dezembro, três camiões irão percorrer as ruas da cidade de Ponta Delgada com concertos de Renato Nara, Luís Barbosa, 80 DB’S (Raul Damásio & Mario Jorge), Trio Aspegic, Trio Acústico, Trio Jaime Goth & Paulo Vicente, Marina & Cristóvão, Manuel Moniz, Marcos Ávila e Maninho, Emanuel & Alexandra, enquanto um quarto camião irá transmitir o concerto de Passagem de Ano no Coliseu Micaelense da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada.

A Câmara de Ponta Delgada promove, também, um concerto online de Atlantic Brass Five, no dia 1 de janeiro, às 17h00.

A autarquia presidida por Maria José Lemos Duarte decidiu cancelar o tradicional fogo-de-artifício, não apenas para evitar ajuntamentos na cidade, mas sobretudo para que a verba destinada para o efeito (35 mil euros) fosse aplicada em iniciativas de apoio às famílias e às empresas, considerando as dificuldades socioeconómicas decorrentes da pandemia de Covid-19″, lê-se numa nota enviada pelo município.

Os camiões irão percorrer vários pontos da cidade, entre as 22h00 e as 23h55 (hora local, uma hora a mais em Lisboa).

Existem presentemente 296 casos positivos ativos de Covid-19 na região, sendo 253 em São Miguel, 34 na Terceira, um no Pico, um em São Jorge e sete no Faial.

Foram detetados até esta terça-feira 1.858 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no arquipélago, verificando-se 22 óbitos e 1.449 recuperações.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.677 pessoas dos 396.666 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.